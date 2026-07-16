Piyasada cuma Fitch tarafından gözden geçirme ve gelecek hafta PPK kararı beklenirken, Orta Doğu’daki gelişmeler de yakından izleniyor. Risklerdeki artışla birlikte TCMB’nin fonlama oranı %40’tan devam ederken, ihtiyaç finansmanı oranlarında bu hafta yeni düşüş yaşanmadı. Katılım bankalarınca sunulan finansman oranları hangi seviyede? 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda Orta Doğu’daki gerilim odak noktası olmaya devam ederken, petrol fiyatlarının 85 dolara yakın görünümünü koruması iç piyasada dikkate takip ediliyor.

Merkez Bankası, yükselen risklere karşılık piyasa fonlamasını koridorum üst bandı %40’tan gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin CDS risk primi bu sabah itibarıyla 230’a yakın yatay görünümünü koruyor. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise %41’in hemen üzerinde fiyatlanıyor.

FİTCH VE PPK KARARI

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük analizde “Cuma günü Fitch tarafından gözden geçirme ve gelecek hafta perşembe günü PPK kararı piyasanın ajandasında öne çıkıyor. Körfez'de ise gerginlik sürüyor hatta artış riski kaydediyor. ABD Başkanı Trump, İran’ın altyapılarını hedef alacakları tehdidinde bulundu. TCMB’nin indirime gitmesinin, Körfez'deki sürece ve petrol fiyatlarındaki iyileşmeye bağlı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ikisi de olumlu ilerlemiyor” görüşüne yer verildi.

250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödemesi ne kadar? İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı

TCMB NE YAPACAK?

Öte yandan Merkez Bankası’nın 23 Temmuz’daki kararına ilişkin beklentiler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Birçok ekonomist TCMB’nin politika oranını %37’de sabit tutacağı görüşünü savunurken; bazı analistler Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak fonlama oranının %40’tan %37’ye çekilebileceği yorumunu paylaşıyor.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

Devam eden sıkı para politikası, tüketici finansmanı oranlarının da yüksek seyrini sürdürmesinde etkili oluyor. Geçen hafta en düşük %3,75 seviyesinde olan katılım bankalarının ihtiyaç finansmanı oranlarında bu hafta herhangi bir düşüş gözlemlenmiyor.

16 Temmuz itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı (%) Vakıf Katılım 3,85 Dünya Katılım 3,99 Albaraka 4,00 Türkiye Finans 4,05 Kuveyt Türk 4,11

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu şöyle:

Finansman tutarı 250 bin TL Finansman vadesi 12 ay Finansman oranı %3,85 Aylık taksit 28 bin 215 TL Toplam geri ödeme 338 bin 572 TL

YILLIK MALİYET YÜZDE 35

Rakamlar, ihtiyaç finansmanında 12 aylık finansman maliyetinin %35 seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlar, yeniden alevlenen jeopolitik risklere de dikkat çekerek kısa vadede oranlarda kayda değer bir gerileme yaşanmayabileceği uyarısında bulunuyor.