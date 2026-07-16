Odeabank ve KONDA’nın bin 425 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; düzenli birikim yaptığını söyleyenlerin oranı %34 oldu. Borsa, yatırım fonu ve kripto varlıklar gibi finansal araçlarda her 5 yatırımcıdan 4’ünün erkek olması dikkat çekti. Kadınların ise “çoğunlukla altıncı” olduğu görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Davranışları Araştırmasının sonuçları açıklandı. Odeabank ve KONDA iş birliğiyle bin 425 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları; yatırım kararlarından risk algısına ve birikim alışkanlıklarına kadar, Türkiye'nin finansal davranışlarına ilişkin önemli sonuçlar sundu.

Araştırmaya göre finansal okuryazarlık seviyesi güçlü veya güçlüye yakın bireylerin oranı %27 ile düşük bir seviyede bulunuyor.

BAŞARIDAKİ TEMEL FAKTÖR

Katılımcıların %48'i yatırım kararlarını kendi değerlendirmelerine göre aldığını belirtiyor. Finansal okuryazarlık seviyesi güçlü katılımcılarda sosyal çevrenin tavsiyesine güvenme oranı %15 iken, finansal okuryazarlığı zayıf profilde bu oran %33'e yükseliyor.

"Finansal başarıdaki temel faktör nedir?" sorusuna katılımcıların %27'si bilgi ve analiz, %25'i doğru zamanlama, %24'ü ise sabır ve disiplin cevabını veriyor.

Erkekler hisseci, kadınlar altıncı! İşte Türkiye’nin finansal okuryazarlık karnesi

KADINLAR VE GENÇLER

Araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturdu. Benzer şekilde 4-12 aylık yatırım deneyimine sahip katılımcıların %67’sinin ise 18-33 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Bu sonuçlar, kadınların ve gençlerin yatırım ekosisteminde güçlendiğini de gösterdi.

CİNSİYETE GÖRE TERCİHLER

Araştırmada, yatırım araçları tercihinde cinsiyete bağlı farklılıklar da göze çarptı. Borsa, yatırım fonu ve kripto varlıklar gibi finansal araçlarda her 5 yatırımcıdan 4’ünün erkek olması dikkat çekti. Kadınların ise “çoğunlukla altıncı” olduğu görüldü.

Düzenli birikim yaptığını söyleyenlerin oranı %34 olurken, yalnızca altına yatırım yapan her 5 kişiden 2’si bunu “yatırım” olarak tanımlamıyor.

PİYASADA BEKLENTİLER

Bu arada ekonomistler gelecek dönemde öne çıkabilecek yatırım araçlarıyla ilgili son öngörülerini de paylaştı. Portföy Yöneticisi Altuğ Özaslan, “Borsada bugünkü görünümde 13.600 puanın altında kalıcı bir endeks beklemiyorum. Kısa vadede TL mevduat öne çıkmaya devam edebilir. Ancak orta ve uzun vadede Borsa İstanbul bir hikâye sunuyor” görüşünü savundu.

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert ise “Altının nereden döneceğine dair net fikrim yok ancak uzun vadeli bir yatırımcı 3.900 dolar seviyelerinde alım yapacaksa, ‘5.500 dolara gidecek’ beklentisiyle değil portföyü çeşitlendirmek için bu mantıklı olacaktır” yorumunda bulundu.