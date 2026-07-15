Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz otomobil kampanyalarında araç çeşitliliği artıyor. Audi, BMW, Toyota, Renault, Peugeot ve Opel'in de aralarında bulunduğu birçok marka ve model, peşinat ve teslim planına göre faizsiz olarak sunuluyor. İşte model model o liste...

Faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan araç seçenekleri her geçen gün artıyor. Tasarruf finansman şirketlerinin güncel stok listelerinde farklı segmentlerden onlarca model bulunuyor.

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Binek otomobillerin yanı sıra SUV ve hafif ticari araçların da yer aldığı listede farklı bütçelere hitap eden birçok seçenek bulunuyor. Ekonomik şehir otomobillerinden aile SUV'larına, hibrit modellerden hafif ticari araçlara kadar uzanan listede farklı modeller yer alıyor.

Audi, BMW, Nissan, Opel, Hyundai... İşte faizsiz satılan sıfır araçlar

PREMİUM MARKALAR DA LİSTEDE

Faizsiz sistem kapsamında yalnızca giriş seviyesi modeller değil, premium segmentte yer alan otomobiller de bulunuyor. Audi A3 Sedan, Audi Q3, BMW 3 Serisi, BMW X1, Jeep Avenger e-Hybrid Summit, Toyota Corolla Cross, Chery Tiggo 8 ve Omoda 7 gibi modeller de listede bulunuyor.

PEŞİNATA GÖRE TESLİM SEÇENEĞİ

Tasarruf şirketleri sıfır araçlar için farklı kampanyalar yapmış durumda. Ödenecek peşinata göre "hemen teslim" ve" 6. ayda teslim" gibi seçenekler bulunurken, çekilişle hak kazanma modeli de bulunuyor. Peki tasarruf şirketlerinin kampanyaları hangi araçları kapsıyor?

İşte sıfır faizle satışta olan araçlar:

Marka Model Audi A3 Sedan 35 TFSI 150 Advanced S Tronic Audi Q3 1.5 TFSI S Tronic BMW 3 Serisi BMW X1 Chery Tiggo 8 Citroen Berlingo Citroen C3 Aircross Plus 1.2 Hybrid 145 EDCS6 Fiat Doblo Fiat Egea Fiat Egea Cross Ford Focus Titanium 1.5 EcoBlue Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Deluxe Hyundai Bayon Hyundai i20 Jeep Avenger e-Hybrid Summit Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Nissan Qashqai Omoda 7 Opel Combo 1.5 130 HP AT8 Essential Opel Corsa Opel Corsa Hybrid Edition Opel Frontera MHEV 136 E-DCT GS Opel Grandland 1.2 Hybrid 136 E-DCT6 Edition Peugeot 2008 Allure Hybrid Peugeot 3008 Allure Business Hybrid Peugeot 408 Allure Hybrid Peugeot 5008 Allure Business Hybrid Peugeot Rifter Renault Clio Evolution 1.0T CEx-Tronic 90 Renault Duster Renault Megane Sedan 1.3 TCe EDC Touch Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Premium Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT Toyota Corolla Cross Flame Toyota Corolla Cross Passion e-CVT

Not: Tabloda yer alan araçlar, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu güncel model ve stok bilgilerinin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Her model tüm şirketlerde bulunmayabilir. Stok durumu, teslim süresi ve kampanya koşulları şirkete göre değişiklik gösterebilir.