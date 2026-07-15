Audi, BMW, Nissan, Opel, Hyundai... İşte faizsiz satılan sıfır araçlar
Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz otomobil kampanyalarında araç çeşitliliği artıyor. Audi, BMW, Toyota, Renault, Peugeot ve Opel'in de aralarında bulunduğu birçok marka ve model, peşinat ve teslim planına göre faizsiz olarak sunuluyor. İşte model model o liste...
Faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan araç seçenekleri her geçen gün artıyor. Tasarruf finansman şirketlerinin güncel stok listelerinde farklı segmentlerden onlarca model bulunuyor.
Faizsiz finansmanda organizasyon ücreti ne kadar? İşte 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye güncel tablo
ÇEŞİT ÇOK
Binek otomobillerin yanı sıra SUV ve hafif ticari araçların da yer aldığı listede farklı bütçelere hitap eden birçok seçenek bulunuyor. Ekonomik şehir otomobillerinden aile SUV'larına, hibrit modellerden hafif ticari araçlara kadar uzanan listede farklı modeller yer alıyor.
PREMİUM MARKALAR DA LİSTEDE
Faizsiz sistem kapsamında yalnızca giriş seviyesi modeller değil, premium segmentte yer alan otomobiller de bulunuyor. Audi A3 Sedan, Audi Q3, BMW 3 Serisi, BMW X1, Jeep Avenger e-Hybrid Summit, Toyota Corolla Cross, Chery Tiggo 8 ve Omoda 7 gibi modeller de listede bulunuyor.
PEŞİNATA GÖRE TESLİM SEÇENEĞİ
Tasarruf şirketleri sıfır araçlar için farklı kampanyalar yapmış durumda. Ödenecek peşinata göre "hemen teslim" ve" 6. ayda teslim" gibi seçenekler bulunurken, çekilişle hak kazanma modeli de bulunuyor. Peki tasarruf şirketlerinin kampanyaları hangi araçları kapsıyor?
İşte sıfır faizle satışta olan araçlar:
|Marka
|Model
|Audi
|A3 Sedan 35 TFSI 150 Advanced S Tronic
|Audi
|Q3 1.5 TFSI S Tronic
|BMW
|3 Serisi
|BMW
|X1
|Chery
|Tiggo 8
|Citroen
|Berlingo
|Citroen
|C3 Aircross Plus 1.2 Hybrid 145 EDCS6
|Fiat
|Doblo
|Fiat
|Egea
|Fiat
|Egea Cross
|Ford
|Focus Titanium 1.5 EcoBlue
|Ford
|Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Deluxe
|Hyundai
|Bayon
|Hyundai
|i20
|Jeep
|Avenger e-Hybrid Summit
|Nissan
|Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum
|Nissan
|Qashqai
|Omoda
|7
|Opel
|Combo 1.5 130 HP AT8 Essential
|Opel
|Corsa
|Opel
|Corsa Hybrid Edition
|Opel
|Frontera MHEV 136 E-DCT GS
|Opel
|Grandland 1.2 Hybrid 136 E-DCT6 Edition
|Peugeot
|2008 Allure Hybrid
|Peugeot
|3008 Allure Business Hybrid
|Peugeot
|408 Allure Hybrid
|Peugeot
|5008 Allure Business Hybrid
|Peugeot
|Rifter
|Renault
|Clio Evolution 1.0T CEx-Tronic 90
|Renault
|Duster
|Renault
|Megane Sedan 1.3 TCe EDC Touch
|Skoda
|Karoq 1.5 TSI DSG Premium
|Toyota
|Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT
|Toyota
|Corolla Cross Flame
|Toyota
|Corolla Cross Passion e-CVT
Not: Tabloda yer alan araçlar, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu güncel model ve stok bilgilerinin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Her model tüm şirketlerde bulunmayabilir. Stok durumu, teslim süresi ve kampanya koşulları şirkete göre değişiklik gösterebilir.