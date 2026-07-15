Gram altın 6 bin liranın ons altın ise 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken, Bank of America'dan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. ABD'li banka, 2026 yılı için tahminini yüzde 14 aşağı çekti.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran 2026'ya da hızlı başlayan altın, ABD-İran savaşı sonrası baskı altında kaldı. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık tarihi zirvesinin çok altında bulunuyor. Orta Doğu'daki savaş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentisi gibi küresel gelişmelerden etkilenen altının gram fiyatı 6 bin liranın üzerinde, ons fiyatı ise 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, küresel bankalar da yeni tahminlerini açıklıyor.

BANK OF AMERICA ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Altın fiyatlarıyla ilgili son tahmin Bank of America'dan (BofA) geldi. Dev banka da tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD'li banka, 2026 yılı için ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolar seviyesine çekti.

Altında yön değişti! ABDli bankanın son tahmini yatırımcıları üzecek

BANKA FED'İ İŞARET ETTİ

Bankanın bu revizyonu yapmasında ise Fed'in faiz politikası beklentileri etkili oldu. Analistler, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Altında yön değişti! ABDli bankanın son tahmini yatırımcıları üzecek

ALTIN MADENCİLİĞİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımcıların yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji hisselerinden daha düşük değerlemelere sahip sektörlere yönelmeye başladığı ifade edilirken, bu rotasyondan fayda sağlayabilecek alanların başında altın madenciliği şirketlerinin geldiği kaydedildi.

BofA'ya göre, son yıllarda yükselen altın fiyatları madencilik şirketlerinin kârlılıklarını artırarak bilançolarını güçlendirdi.

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