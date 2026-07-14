Trabzonspor'un İtalyan ekibi Fiorentina'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yaptığı teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

Bordo mavililerin genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde sona gelindiği belirtildi.

ANLAŞMA TAMAM

SpaceViola.com'un haberine göre; Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında bugün bir video konferans gerçekleştirildi. Görüşmede transferin son detayları ele alındığı, tarafların prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Oulai'nin gün içerisinde Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile bir görüşme yaptığı ve transfer sürecinin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Christ Inao Oulai

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, bonuslarla birlikte 30 milyon avroyu bulan bir paket üzerinden Trabzonspor ile el sıkıştığı belirtildi. Ayrıca bordo mavili kulübe, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı aktarıldı. Fildişili oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere önümüzdeki günlerde Floransa'ya gideceği de belirtildi. Geçen sezonun başında Bastia'dan 5.5 milyon avroya transfer edilen Oulai, 30 milyon avroluk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

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