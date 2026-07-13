Florida'da yaşayan 8 yaşındaki Wyatt Biggs, üç yaşında başlayan robot süpürge merakını dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştürdü. Bugün 50'den fazla robot süpürgeden oluşan bir koleksiyona sahip olan Wyatt, YouTube’daki tamir videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Wyatt Biggs'in robot süpürgelere olan ilgisi, henüz üç yaşındayken ailesinin kullandığı süpürge ile başladı. Başlangıçta bir oyuncak gibi gördüğü robot süpürgeyi zamanla merak eden Wyatt, cihazların çalışma prensiplerini öğrenmeye yöneldi. Küçük yaşta tornavida kullanarak robot süpürgeleri söküp yeniden birleştirmeye başlayan küçük çocuk, ailesinin desteğiyle robotik kulübüne yazıldı.

3 yaşında tornavida tuttu, 8 yaşında marka oldu: Robot süpürge tutkusu servete dönüştü

ARIZALI SÜPÜRGELERİ TAMİR ETMEYE BAŞLADI

İlk denemesinde parçaladığı robot süpürgenin tekrar çalışması, teknolojiye olan ilgisini daha da artırdı. Zamanla motor, pil, fırça ve tekerlek gibi parçaları tanıyan Wyatt, arızalı robot süpürgeleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getirdi. Onardığı bazı cihazlar sahiplerine geri teslim edilirken, bazıları ise koleksiyonuna eklendi.

3 yaşında tornavida tuttu, 8 yaşında marka oldu: Robot süpürge tutkusu servete dönüştü

KOLEKSİYONUNDA 50’DEN FAZLA PARÇA VAR

Çevresindekilerin bağışladığı eski ve bozuk cihazlarla koleksiyonu büyüyen Wyatt'ın bugün iRobot başta olmak üzere farklı markalara ait 50'den fazla robot süpürgesi bulunuyor. Bu koleksiyon, ona farklı modelleri inceleme ve robotik temizlik teknolojilerini yakından öğrenme fırsatı sundu.

3 yaşında tornavida tuttu, 8 yaşında marka oldu: Robot süpürge tutkusu servete dönüştü

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Artan ilgiyi değerlendiren çocuğun ailesi "Wyatt's World of Roombas" adlı YouTube kanalını kurdu. Kanalda robot süpürge incelemeleri, tamir videoları, restorasyon çalışmaları ve ürün karşılaştırmaları paylaşan Wyatt'ın en çok ilgi gören içeriklerinden biri, 50'den fazla robot süpürgenin aynı anda çalıştırıldığı video oldu. Bu içerik milyonlarca kez izlendi.

ROBOT SÜPÜRGE TEMALI MAĞAZA AÇTILAR

Wyatt'ın dijital ortamda yakaladığı ilgi, ailesini robot süpürge temalı ürünler satılan bir mağaza açmaya da yönlendirdi. Tişört, sırt çantası ve çeşitli aksesuarların yer aldığı dükkanda, satışların en yüksek olduğu dönemde aylık gelirin bin 800 dolara ulaştığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası