Deprem zamanı AHBAP derneğine para toplayan Haluk Levent, bu paraları kendi yararına kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Her şeyi başlatan şikayetin ise iş adamı Hüseyin Başaran tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Levent'in; 2018'de jet kazasında kızını kaybeden Başaran'ın acısını kullanarak dolandırdığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

Bu kapsamda Levent, dün Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.

Haluk Levent

ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

Haluk Levent'i bitiren şikayet! Evladını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ı da dolandırmış

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma genişletilirken 17 kişi daha gözaltına alındı.

Hüseyin Başaran, 2018'de kızının cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.

ACILI BABAYI DA DOLANDIRMIŞ

Öte yandan soruşturmanın bir şikayetle başladığı ortaya çıktı. 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın da Levent tarafından dolandırıldığı öğrenildi. Kazada Mina Başaran ve yedi arkadaşıyla 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybederken; Levent'in acılı babadan faydalandığı iddia edildi.

Hüseyin Başaran

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.

Öğrenilen bilgiye göre Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istedi. Hüseyin Başaran kızını kaybetmenin acısıyla kimsesiz kız çocuklarını desteklemek istedi; ancak Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığı ortaya çıktı.

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