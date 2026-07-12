Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda risk analiziyle durdurulan bir araçta, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'yle (CITES) korunan ve sağlıksız koşullarda yurda sokulmaya çalışılan 2 vaşak ile 2 serval kedisi ele geçirildi. Canlı hayvan kaçakçılığıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek bir aracın risk analizi çerçevesinde şüpheli bulunarak durdurulduğu ifade edildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısında 2 vaşak ile 2 serval kedisi ele geçirildi

"2 VAŞAK VE 2 SERVAL KEDİSİ KURTARILDI"

Ekiplerce detaylı aramaya tabi tutulan araçta, sağlıksız koşullarda gizlenmiş vaziyette 4 yaban hayvanı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan arama sonucunda, sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye çalışılan ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı."

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Açıklamanın devamında, "Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesini de aralıksız sürdürmektedir. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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