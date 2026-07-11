6 Şubat depremlerinde yaşanan isim karışıklığı sonrası sisteme ölü olarak girilen Ahmet Artan, 40 ay sonra Sağlık Bakanlığı sistemlerindeki hatanın düzeltilmesiyle yaşadığını kanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketine Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarılarak hayata tutundu.

40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu! Sevindiren haber sonunda geldi

SİSTEME ÖLÜ OLARAK KAYDEDİLDİ

Depremzede vatandaş; kendisiyle aynı ismi soy ismi taşıyan, baba isimleri aynı olan ve depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak kaydedildi.

40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu! Sevindiren haber sonunda geldi

40 AY BOYUNCA ÖLÜ GÖRÜNDÜ

İsim karmaşası sonrası birçok kurumda 'ölü' olarak gözüken Artan, banka işlemlerinde sistemdeki hatayı düzeltebilse de 40 ay boyunca sağlık kurumları sisteminde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğu için hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışan Artan, geride kalan 40 ayın ardından Sağlık Bakanlığı'na yaşadığını kanıtladı.

40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu! Sevindiren haber sonunda geldi

HATA DÜZELTİLDİ

Sağlık Bakanlığı'ndaki sistemsel hatanın düzeltilmesiyle rahat nefes alan Artan; doğum tarihinin normalde 23 Ocak olduğunu belirterek sistemsel hatanın düzeltilmesiyle birlikte 10 Temmuz tarihinin kendisi için yeni doğum tarihi olduğunu ifade etti. Yetkililer tarafından hatanın düzeltildiğinin bildirilmesi için yapılan aramada "Gözün aydın, sistemimizde ölü değil de yaşıyor olarak gözüküyorsun" sözlerini duyan Artan bu ifade karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.

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