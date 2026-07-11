İspanya'da genç yıldız Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'yı 2-1 mağlup ederek, yarı finalist oldukları maç sonrası iddialı açıklamalar yaptı. İspanya, adını finale yazdırabilmek için turnuvanın favorilerinden Fransa ile kozlarını paylaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen İspanya Milli Takımı'nda 18 yaşındaki yıldız Lamine Yamal, yarı finaldeki Fransa eşleşmesini değerlendirdi.

"ONLARI DAHA ÖNCE ELEDİK"

Kylian Mbappe'nin formasını giydiği Fransa'nın İspanya'dan çekinmesi gerektiğini belirten Yamal, "Eğer Fransa'nın birinden korkması gerekiyorsa, o biziz. Onları daha önce eleyen de biziz" sözlerini sarf etti.

Lamine Yamal

"RAKİPLER SAVUNMAYA ÇEKİLİYOR"

Turnuvadaki performanslarını değerlendiren oyuncu, "İyi oynamıyoruz gibi görünebilir ama şu ana kadar eşit futbol oynadığımız bir takım olmadı. Herkes savunmaya çekiliyor ve bu da işi zorlaştırıyor. İşin sonunda kazanan biziz" dedi.

"GOL" ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Gol atamamasına yönelik eleştirilere değinen Yamal, "Gol atamamak beni hayal kırıklığına uğratmıyor. EURO 2024'ü tek gol atarak kazandım. Dünya Kupası'nı kazandığımız sürece hiç kimse bana 'Gol atamadın' diyemez" ifadelerini kullandı.

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