Dünyalar Mbappe'nin: Fransız kaptan tarih yazdı, Messi'yi de yakaladı
Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, "Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu" oldu. Üç turnuvada 20 gole ulaşan Mbappe, gol krallığında 8 defa fileleri havalandıran Arjantinli yıldız Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.
- Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu.
- Fransız yıldız, bu turnuvada gol sayısını 8'e çıkarıp, Lionel Messi'yi yakaladı.
- Mbappe, 11 gol katkısıyla (8 gol, 3 asist) 1970'ten bu yana Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu.
- Fransa, 2018 ve 2022'nin ardından üst üste 3'üncü kez yarı finale yükseldi.
- Mbappe, tarihte 2 farklı Dünya Kupası'nda 8 veya daha fazla gol atan tek oyuncu oldu.
- 2026 FIFA Dünya Kupası gol krallığı yarışında Messi ve Mbappe 8'er golle zirvede yer alıyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselirken; Kylian Mbappe karşılaşmaya damgasını vurdu.
BİR DE PENALTI KAÇIRDI
Bir penaltı atışından yararlanamamasına rağmen mücadeleyi 1 gol ve asistle tamamlayan Mbappe, "Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu" oldu. Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.
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MAÇ BAŞINA 1 GOLÜ VAR
Fransız yıldız, bu turnuvada gol sayısını 8'e çıkarıp, Arjantinli Lionel Messi'yi yakaladı. 27 yaşındaki Mbappe'nin Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Son Dünya Kupası'nı oynayan Messi, bu alanda 21 golle zirvede yer alıyor.
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ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ YARI FİNAL
Mbappe, 11 gol katkısıyla (8 gol, 3 asist) 1970'te Alman efsanesi Gerd Müller'den (10 gol, 3 asist) bu yana Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, tarihte 2 farklı Dünya Kupası'nda 8 veya daha fazla gol atan tek oyuncu (daha önce 2022 Dünya Kupası'nda 8 golle gol kralıydı) oldu.
Mbappe'nin önderliğinde 2018 Rusya'da şampiyon olan, 2022 Katar'da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 defa yarı finale çıkan 3'üncü ülke oldu. Dünya Kupası'nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 defa üst üste son 4 takım arasında kalmıştı.
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Lionel Messi (Arjantin): 8 gol
Kylian Mbappe (Fransa): 8 gol
Erling Haaland (Norveç): 7 gol
Harry Kane (İngiltere): 6 gol
Ousmane Dembele (Fransa): 5 gol