Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, "Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu" oldu. Üç turnuvada 20 gole ulaşan Mbappe, gol krallığında 8 defa fileleri havalandıran Arjantinli yıldız Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselirken; Kylian Mbappe karşılaşmaya damgasını vurdu.

Kylian Mbappe, Real Madrid forması giyiyor.

BİR DE PENALTI KAÇIRDI

Bir penaltı atışından yararlanamamasına rağmen mücadeleyi 1 gol ve asistle tamamlayan Mbappe, "Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu" oldu. Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.

MAÇ BAŞINA 1 GOLÜ VAR

Fransız yıldız, bu turnuvada gol sayısını 8'e çıkarıp, Arjantinli Lionel Messi'yi yakaladı. 27 yaşındaki Mbappe'nin Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Son Dünya Kupası'nı oynayan Messi, bu alanda 21 golle zirvede yer alıyor.

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ YARI FİNAL

Mbappe, 11 gol katkısıyla (8 gol, 3 asist) 1970'te Alman efsanesi Gerd Müller'den (10 gol, 3 asist) bu yana Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, tarihte 2 farklı Dünya Kupası'nda 8 veya daha fazla gol atan tek oyuncu (daha önce 2022 Dünya Kupası'nda 8 golle gol kralıydı) oldu.

Mbappe'nin önderliğinde 2018 Rusya'da şampiyon olan, 2022 Katar'da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 defa yarı finale çıkan 3'üncü ülke oldu. Dünya Kupası'nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 defa üst üste son 4 takım arasında kalmıştı.

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Lionel Messi (Arjantin): 8 gol

Kylian Mbappe (Fransa): 8 gol

Erling Haaland (Norveç): 7 gol

Harry Kane (İngiltere): 6 gol

Ousmane Dembele (Fransa): 5 gol

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