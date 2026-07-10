Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 20'lik kanat için harekete geçti
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Serie A ekibi Como'da forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Özetle DinleGalatasaray, 20'lik kanat için harekete geçti
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Spor 2 dk önce
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Como'dan Assane Diao'yu transfer etmek için ilk temasları kurdu.
- Galatasaray, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Assane Diao'yu kadrosuna katmak istiyor.
- Sarı kırmızılı yönetim, Como ile ilk teması kurdu.
- Galatasaray, genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor.
- Assane Diao, bu sezon Como ile 20 maçta forma giydi.
- Senegalli kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İLK TEMAS KURULDU
Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Como forması giyen Assane Diao için harekete geçti. Haberde, sarı kırmızılı yönetiminin 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Como ile ilk teması kurduğu ve genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
COMO'DA 20 MAÇ
Bu sezon Como ile 20 maçta forma giyen Senegalli kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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