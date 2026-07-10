Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Serie A ekibi Como'da forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'a Can Uzun transferinde kötü haber

İLK TEMAS KURULDU

Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Como forması giyen Assane Diao için harekete geçti. Haberde, sarı kırmızılı yönetiminin 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Como ile ilk teması kurduğu ve genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray, 20'lik kanat için harekete geçti

COMO'DA 20 MAÇ

Bu sezon Como ile 20 maçta forma giyen Senegalli kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası