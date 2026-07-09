NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'yı ziyaret eden İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Mehter Takımı gösterisini ilgiyle izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler hakkında ilk kez konuşan Frostadottir, "Çok etkilendim. Harika bir ortam." ifadelerini kullandı. Zirvenin bitmesiyle Ankara programına devam eden Frostadottir, esnaflarla sohbet ederek tarihi Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler ve eşleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan isimlerden biri olan 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in, Külliye'ye giriş yaptığı sırada çevreyi hayranlıkla izlediği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Külliyedeki hayranlığı gündem olmuştu! O görüntülerin ardından ilk kez konuştu: Çok etkilendim

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Gündem olan görüntülerin ardından Türkiye hakkındaki ilk izlenimleri sorulan Frostadottir, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzlanda Başbakanı, "Çok etkilendim. Harika bir ortam. Her şey gerçekten çok iyi organize edilmiş. Zirveye hazırlık sürecinde yaptığınız tüm çalışmalar gurur verici." dedi.

Külliyedeki hayranlığı gündem olmuştu! O görüntülerin ardından ilk kez konuştu: Çok etkilendim

ANKARA ZİYARETİNE DEVAM ETTİ

NATO Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından Ankara programını sürdüren Frostadottir, tarihi Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Başkentin simge noktalarından biri olan kalede panoramik şehir manzarasını izleyen Frostadottir, bol bol fotoğraf çektirdi.

Külliyedeki hayranlığı gündem olmuştu! O görüntülerin ardından ilk kez konuştu: Çok etkilendim



Ziyareti sırasında tarihi bölgedeki bir restoranda yemek yiyen İzlanda Başbakanı, geleneksel Ankara kaşık oyununu sergileyen bir esnaf tarafından karşılandı. Daha sonra kaleyi gezen Frostadottir, bölgedeki esnafla sohbet ederek Ankara ziyaretini sürdürdü.

Külliyedeki hayranlığı gündem olmuştu! O görüntülerin ardından ilk kez konuştu: Çok etkilendim

İZLANDALI LİDERDEN NATO PAYLAŞIMI

Tarihi zirvenin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Frostadottir, şu ifadelerde bulundu:

"NATO değişiyor. Avrupa artık daha fazla sorumluluk üstleniyor. Bu da olumlu bir gelişme. NATO, üye ülke sayısı ve ortak savunmaya yapılan katkılar açısından hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü. Esas tablo budur. İzlanda'nın güvenilir bir müttefik olmaya devam etmesine ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesine önem veriyorum. Bunu da ülkemizin güvenlik ve savunma kapasitesini, özellikle de NATO'nun Kuzey Kutbu bölgesindeki müdahale kabiliyetini güçlendirerek sağlayacağız. Bugün Ankara'da düzenlenen liderler zirvesinde güçlü bir uyum ve ortak anlayış hakimdi. Başbakan olarak, İzlanda'nın çıkarlarını ve görüşlerini her fırsatta dile getiriyorum. Bu nedenle en yakın müttefik ülkelerimizin liderleriyle güçlü ilişkiler sürdürmek büyük önem taşıyor. İzlanda'dan en içten selamlar."

Külliyedeki hayranlığı gündem olmuştu! O görüntülerin ardından ilk kez konuştu: Çok etkilendim

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler, ittifakın ikinci ve son gün toplantılarında güvenlik, savunma harcamaları, Kuzey Kutbu'ndaki gelişmeler, İran'ın nükleer programı ve Ukrayna'ya askeri destek başlıklarını ele aldı.

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