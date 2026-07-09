NATO Zirvesi kapsamında verilen resepsiyona katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in Külliye'ye hayran bakışı gündem olmuştu. Frostadottir, zirvenin bitmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde önceki akşam 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verilmişti.

Külliye'ye bakışları gündem olmuştu! Genç başbakan, Esenboğa'dan uğurlandı

BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Zirveye katılan liderlerden biri de 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir olmuştu. Genç başbakanın makam aracından inip mavi halı üzerinden Külliye'ye yürüdüğü anlarda attığı hayran bakışları sosyal medyada gündem olmuştu.

Külliye'ye bakışları gündem olmuştu! Genç başbakan, Esenboğa'dan uğurlandı

ESENBOĞA'DAN UĞURLANDI

NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, bu sabah Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Külliye'ye bakışları gündem olmuştu! Genç başbakan, Esenboğa'dan uğurlandı

Frostadottir'in sade giyim tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Külliye'ye bakışları gündem olmuştu! Genç başbakan, Esenboğa'dan uğurlandı

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