NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resmi akşam yemeğinde, 32 ülke liderine Türk mutfağının seçkin yöresel lezzetleri sunuldu. Kayseri mantısından Sütlü Nuriye'ye uzanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu özel kültürel menünün arkasındaki ismin ise iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla önceki gün resmi olarak başladı. Küresel güvenlik ve diplomasi gündemiyle bir araya gelen heyetler için akşam düzenlenen yemek organizasyonu ve organizasyonun arkasındaki ünlü Türk şef Fatih Tutak ise zirveye adeta damgasını vurdu.

KÜLTÜREL GASTRONOMİ KONSEPTLİ AKŞAM YEMEĞİ

Zirveye katılan 32 ülkenin liderine sunulan resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü yansıtan özel bir menü tercih edildi. Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerine ait yerel ve tescilli lezzetlerin dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan yemek konseptinde, geleneksel tariflerin modern sunumlarına yer verildi.

NATO Zirvesi'ndeki yemek menüsü ortaya çıktı! Michelin yıldızlı Türk şef hazırladı

BAŞLANGIÇ MENÜSÜNDE YÖRESEL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Akşam yemeğinin başlangıç servisinde konuklara, taş fırında taze pişirilmiş pideler eşliğinde Karadeniz bölgesine özgü Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesinde üretilen organik karakovan balı ikram edildi. Bu lezzetlerin yanı sıra, Ege ve Akdeniz esintilerini taşıyan, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde hazırlanmış zeytinyağlı sebze sote de ilk tabaklar arasında yer aldı.

ARA SICAK OLARAK KAYSERİ MANTISI

Menünün ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının en köklü ve bilinen geleneksel lezzetlerinden biri olan Kayseri mantısı servis edildi. Özenle hazırlanan mantıya, başlangıç menüsünde de yer alan yanık Denizli yoğurdu ile Ankara'nın Ayaş ilçesine özgü isleme tekniğiyle üretilen isli Ayaş salçası sos olarak eşlik etti.

ANA YEMEK MENÜSÜNDE İKİ FARKLI ALTERNATİF

Ana yemek olarak liderlerin tercihine iki farklı menü alternatifi sunuldu. İlk seçenek olarak Urla'nın sakız enginarı, tarama ve Tokat asma yaprağı ile hazırlanan deniz levreği tercih edilirken, kırmızı et tercih eden misafirler için ise yanık Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga servis edildi.

NATO Zirvesi'ndeki yemek menüsü ortaya çıktı! Michelin yıldızlı Türk şef hazırladı

KAPANIŞTA SÜTLÜ NURİYE TATLISI

Resmi akşam yemeğinin tatlı kapanışı, Türk tatlı kültürünün hafif tariflerinden biri olan Sütlü Nuriye ile gerçekleştirildi. Misafirlere sunulan bu geleneksel lezzet, Gaziantep fıstığından elde edilen özel fıstık köpüğü, tescilli Maraş dondurması ve narenciye aroması veren bergamot dokunuşlarıyla zenginleştirilerek ikram edildi.

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ZİRVE MENÜSÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM: FATİH TUTAK

NATO liderleri ve heyetleri için hazırlanan bu geniş gastronomi seçkisinin, uluslararası alanda iki Michelin yıldızına sahip olan ünlü Türk şef Fatih Tutak ve ekibinin imzasını taşıdığı açıklandı.

Türk Şef Fatih Tutak

FATİH TUTAK KİMDİR?

İstanbul'da, 31 Ağustos 1985 yılında doğan Fatih Tutak, Türkiye'de iki Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip tek restoran olan TURK'ün hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapmaktadır. Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda ilk profesyonel eğitimini alan Tutak, Çin, Danimarka ve Tayland gibi pek çok ülkede eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürmüştür. 2019 yılında Türkiye’ye dönen Fatih Tutak, ilk restoranı "Turk Fatih Tutak"ı İstanbul'da açmıştır.

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