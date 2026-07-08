Honda, arka görüş kamerasında tespit edilen güvenlik sorunu nedeniyle ABD'de 325 bin 588 Odyssey model aracı geri çağırma kararı aldı. Yetkili servisler, arızalı kameraları ücretsiz olarak değiştirecek.

Otomobil ve motosiklet üretimindeki küresel gücüyle dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında yer alan Honda, 325 bin 588 aracını geri çağırıyor. Japonya merkezli otomotiv devi Honda'nın ABD birimi Honda Motor America, ABD'de ki Odyssey model aracını geri çağırdığını açıkladı.

ÇAĞRILAN MODEL ODYSSEY

Geri çağırma kararının, Odyssey model araçlarda arka görüş kamerasının görüntülenmesiyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle alındığı belirtildi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağrılan araçların 2018-2020 model yıllarına ait olduğunu belirtirken, söz konusu araçlarda tespit edilen güvenlik riski nedeniyle kullanıcıların en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını tavsiye etti.

Honda 325 bin 588 aracını geri çağırıyor! İşte o model

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM İMKANI

NHTSA, araç geri vitese alındığında arka görüş kamerasına su sızması nedeniyle kamera görüntüsünün ekrana yansımayabileceğine dikkat çekti. Söz konusu arızanın, sürücünün görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırdığı ifade edildi.

Geri çağırma süreci kapsamında yetkili bayiler, arka görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştirecek.

Honda gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarından birinde yaşanan bu geri çağırma kararının, şirketin itibarı ve faaliyetlerine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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