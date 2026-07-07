3 Temmuz itibarıyla BES’teki toplam fon büyüklüğü 2,44 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam haftalardır 2,5 trilyon TL civarında yatay seyrederken; uzmanlar portföy çeşitliliği önerirken ve “yaşa göre” planlama yapmanın önemine değiniliyor. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş da “yaşa göre fon dağılımının nasıl olabileceğine” yönelik yaptığı paylaşımda 4 gruba dikkat çekti.

Finansal piyasalarda ve özellikle kıymetli metallerde yaşanan dalgalı seyir, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki birikimleri etkilemeye devam ediyor. BES’teki tasarrufların yaklaşık %40’ı kıymetli metallerden oluşurken, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre ‘gönüllü BES’ katılımcı sayısı 10 milyon 310 bin kişiye ulaştı. ‘Otomatik katılım’la gelenlerin sayısı ise 7 milyon 770 bin kişi oldu.

BES’İN BÜYÜKLÜĞÜ 2,44 TRİLYON TL

3 Temmuz 2026 itibarıyla BES’teki toplam fon büyüklüğü ise 2,44 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakamın haftalardır 2,5 trilyon TL civarında yatay seyretmesi dikkatlerden kaçmadı. Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan satış baskısının, BES’in performansına da yansıdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, böyle dönemlerde portföy çeşitliliği önerirken, “yaşa göre” planlama yapmanın önemine de değiniliyor.

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “yaşa göre fon dağılımının nasıl olabileceğine” yönelik yaptığı paylaşımda, 4 gruba dikkat çekti.

BES yatırımcısına yaş uyarısı! Uzman isim 4 gruba dikkat çekti…

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Önünde uzun yıllar olan çocuk ve genç yaştaki katılımcılar için ana hedef, birikimi büyütmektir. Bu dönemde hisse senedi fonları ağırlıklı olabilir. Portföy altın/gümüş, endeks, karma, yabancı fonlar ve agresif değişken fonlarla da çeşitlendirilebilir. Bu dinamik portföy, belirli aralıklarla dengelenerek uzun yıllar taşınabilir.

40 YAŞ SONRASI SİSTEME GİRENLER

Sisteme 40'lı yaşlardan sonra girdiyseniz, önünüzde hâlâ 10-15 yıllık bir süre var demektir. Bu yüzden 50-52 yaşlarına kadar tıpkı gençler gibi getiri potansiyeli yüksek fonlara odaklanabilirsiniz. Portföyünüzde hisse, altın, yabancı fonlar ve agresif değişken fonlardan oluşan bir sepet yapıp, getiri hızını yüksek tutmak daha doğru bir strateji olabilir.

EMEKLİLİĞE KISA SÜRE KALANLAR

56 yaşında emeklilik hakkını kazanıp sistemden çıkmayı planlıyorsanız, son virajda birikimlerinizi korumaya almalısınız. Örneğin Son 3-4 yıla girildiğinde, hisse senedi gibi yüksek riskli fonların oranı kademeli olarak azaltılabilir. Likit ve düşük riskli fonların oranı artırılabilir. Çıkıştan hemen önce riski düşürmek, son dakika piyasa dalgalanmalarından zarar görmenizi engeller.

BES yatırımcısına yaş uyarısı! Uzman isim 4 gruba dikkat çekti…

EMEKLİ OLUP SİSTEMDE KALANLAR

56 yaşını doldurup emeklilik hakkı kazandığı halde sistemde kalmaya devam edenler ya da toplu para yerine düzenli maaş almayı seçenler için ise ana kural dengedir. Paranın tamamını güvenli limana çekmek enflasyon karşısında erimesine yol açabilir. Bu yüzden portföyün %50'si düşük riskli, %50'si ise getiri potansiyelini korumak için yüksek riskli fonlarda tutulabilir. Bu dengeyi otomatik olan kuran "Dengeli Değişken" veya "Dinamik Değişken" fonlar da tercihler arasında yer alıyor.