Vatandaşlar, faizsiz finansman sunan tasarruf şirketlerinin organizasyon ücretini araştırıyor. Bu tutar finansmana göre değişkenlik gösterirken, sektörün öncü şirketlerinden Katılımevim'in sunduğu finansmanları ve organizasyon ücretlerini sizler için derledik. İşte "evim" olarak bilinen sistemde 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar finansman modellerinin organizasyon ücreti ve toplam geri ödemesi...

Yüksek kredi faizleri nedeniyle alternatif finansman modellerine ilgi artarken, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu faizsiz çözümler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle ev, araç ve iş yeri almak isteyenler, banka kredilerine alternatif olarak faizsiz finansman sistemlerini tercih ediyor. Bu kapsamda kapsamda faizsiz finansman sunan tasarruf şirketlerinin organizasyon ücretleri merak ediliyor.

FAİZ YOK, ORGANİZASYON ÜCRETİ VAR!

Tasarruf şirketleri müşterilere sunduğu finansman modelinde herhangi bir faiz uygulamıyor. Ancak her finansmanın bir organizasyon ücreti bulunuyor. Bu da finansmana göre yüzde 7 ila 14 arasında değişiyor.

Evim sisteminde organizasyon ücreti ne kadar? İşte 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye güncel tablo

YÜZDE 8,5 ORGANİZASYON ÜCRETİ!

Sektörün öncü şirketlerinden Katılımevim'in müşterilere sunduğu finansman modellerinin organizasyon ücretini sizler için derledik. 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar kadar sunulan finansmanlarda yüzde 8,5 oranında ücret alınıyor.

İşte Katılımevim'in sunduğu finansmanlar ve organizasyon ücretleri:

Finansman Tutarı Organizasyon Ücreti (%8,5) Toplam Geri Ödeme 500.000 TL 42.500 TL 542.500 TL 1.000.000 TL 85.000 TL 1.085.000 TL 1.500.000 TL 127.500 TL 1.627.500 TL 2.000.000 TL 170.000 TL 2.170.000 TL 2.500.000 TL 212.500 TL 2.712.500 TL 3.000.000 TL 255.000 TL 3.255.000 TL 3.500.000 TL 297.500 TL 3.797.500 TL 4.000.000 TL 340.000 TL 4.340.000 TL 4.500.000 TL 382.500 TL 4.882.500 TL 5.000.000 TL 425.000 TL 5.425.000 TL

TAKSİT SEÇENEĞİNİ KENDİN BELİRLE!

Tasarruf şirketlerinde sunulan finansmanın geri ödemesi müşteri bazlı değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar geri ödeme gücüne göre, vade seçebiliyor. Ancak vadeye göre teslimat süresi değişiyor. Yasal olarak en erken teslim için müşterilerin yüzde 45 oranında ödeme yapması gerekiyor. Bu da 1 milyon TL finansman almak isteyen kişi için 450 bin TL gibi bir rakama denk geliyor.