Aylık 8 bin 333 TL taksitle 1 milyon TL faizsiz finansman imkânı sunan Fuzul'un örnek ödeme planı dikkat çekti. Paylaşılan hesaplamaya göre, 120 ay vadede faizsiz sistemde toplam geri ödeme 1 milyon 70 bin TL olurken, aynı tutardaki banka kredisinde aylık taksitler 30 bin 890 TL'ye, geri ödeme ise 3 milyon 706 bin 790 TL'ye çıkıyor.

Yükselen kredi faizleri, konut ve taşıt başta olmak üzere yüksek tutarlı finansman ihtiyacı bulunan vatandaşları alternatif çözümlere yönlendiriyor. Banka kredilerinde aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları cep yakarken, faizsiz finansman sistemi sunan tasarruf finansman şirketleri daha düşük maliyetli ödeme planlarıyla öne çıkıyor.

KREDİ İLE FARK BÜYÜK!

Bu kapsamda Fuzul'un 1 milyon TL finansman için paylaştığı örnek ödeme tablosu, faizsiz model ile banka kredisi arasındaki maliyet farkını gözler önüne serdi.

1 milyon TL faizsiz finansman modeli! Aylık taksit 8.333 TL

AYLIK TAKSİT 8 BİN 333 TL

Paylaşılan örnek hesaplamaya göre, 1 milyon TL faizsiz finansman kullanan bir kişi, 120 ay vade kapsamında aylık 8 bin 333 TL ödeme yapıyor. Toplam geri ödeme ise yüzde 7'lik organizasyon ücretinin ana paraya eklenmesiyle 1 milyon 70 bin TL oluyor.

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2.7 MİLYONLUK FAİZ YÜKÜ!

Aynı tutar için hazırlanan banka kredisi örneğinde ise 120 ay vadede aylık ödeme 30 bin 890 TL seviyesine çıkıyor. Bu senaryoda toplam geri ödeme 3 milyon 706 bin 790 TL olurken, bunun 2 milyon 706 bin 790 TL'sini faiz ödemesi oluşturuyor.

İşte Fuzul tarafından kampanya ve banka kredisi karşılaştırması: