Yüksek faizler nedeniyle krediden kaçanların tercihi, faizsiz finansman sunan tasarruf şirketleri oldu. Sektöre ilgi her geçen gün artarken, şirketlerde talebi karşılamak için farklı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. İşte Fuzul tarafından sunulan hemen teslim araç kampanyaları...

Otomotiv piyasasında yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar, araç sahibi olmak isteyenleri alternatif finansman modellerine yönlendiriyor. Bu süreçte faizsiz finansman sistemiyle hizmet veren tasarruf şirketleri, farklı marka ve modeller için hazırladıkları hemen teslim araç kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Belirli şartları sağlayan katılımcılara kısa sürede araç teslimi imkânı sunulurken, ödeme planları da peşinatsız ve faizsiz seçeneklerle şekilleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 100 bin lira yatıran 1 milyon 100 bin lira kâr etti! Haftanın en çok kazandıranı

"BEKLEMEK YOK, ARABANIZ KAPINIZDA"

Sektörün öncü firmalarından Fuzul'ün hemen teslim araç kampanyalarını sizler için derledik. "Beklemek yok, arabanız kapınızda" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında Audi, Seat, Cupra, Skoda ve Renault gibi markalar yer alıyor. Ayrıca %10’dan başlayan peşinat avantajı, 6-12 ay kiralama süresi ve %7 organizasyon ücreti öne çıkıyor.

Marka Model Araç Satış Fiyatı 6 Ay Aylık Kira 12 Ay Aylık Kira SEAT IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG STYLE PLUS 1.825.523 68.637 68.601 SEAT ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS STYLE PLUS 2.266.143 108.139 98.280 CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI(MHEV) ACT 150 hp DSG IMPULSE 2.458.610 98.189 95.914 CUPRA TERRAMAR 1.5 eTSI(MHEV) ACT 150 hp DSG SUPREME 3.570.289 124.542 128.860 AUDI A3 SEDAN TFSI 110 KWADVANCED S TRONİC WA4 3.404.550 109.196 118.881 AUDI Q3 SUV TFSI 110 kW Stronic 4.444.833 107.910 135.411 Skoda Scala - Elite 1,0 TSI 115 PS DSG 1.936.875 64.785 69.041 Skoda Karoq - Prestige 15 TSI ACT 150 PS DSG 3.065.331 122.555 120.484 Renault MEGANE - Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.854.405 97.119 85.683

İşte Fuzul tarafından sunulan hemen teslim araç kampanyaları:

AUDİ A3 KAMPANYASI

Araç Modeli AUDİ A3 Araç Bedeli 3.404.550 TL Peşinat %10’dan başlayan peşinat avantajı Kiralama Süresi 6-12 Ay Organizasyon Ücreti %7

AUDİ Q3 KAMPANYASI

Araç Modeli AUDİ Q3 Araç Bedeli 4.444.833 TL Peşinat %10’dan başlayan peşinat avantajı Kiralama Süresi 6-12 Ay Organizasyon Ücreti %7

SEAT IBIZA KAMPANYASI

Araç Modeli SEAT IBIZA Araç Bedeli 1.825.523 TL Peşinat %10’dan başlayan peşinat avantajı Kiralama Süresi 6-12 Ay Organizasyon Ücreti %7

SEAT ATECA KAMPANYASI

Araç Modeli Seat Ateca Araç Bedeli 2.266.143 TL Peşinat %10’dan başlayan peşinat avantajı Kiralama Süresi 6-12 Ay Organizasyon Ücreti %7

CUPRA TERRAMAR KAMPANYASI

Araç Modeli Cupra Terramar Araç Bedeli 3.570.289 TL Peşinat %10’dan başlayan peşinat avantajı Kiralama Süresi 6-12 Ay Organizasyon Ücreti %7

CUPRA FORMENTOR KAMPANYASI