Audi, Seat, Cupra, Skoda, Renault! Faizsiz sistemde hemen teslim araç kampanyaları
Türkiye Gazetesi
Yüksek faizler nedeniyle krediden kaçanların tercihi, faizsiz finansman sunan tasarruf şirketleri oldu. Sektöre ilgi her geçen gün artarken, şirketlerde talebi karşılamak için farklı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. İşte Fuzul tarafından sunulan hemen teslim araç kampanyaları...
Otomotiv piyasasında yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar, araç sahibi olmak isteyenleri alternatif finansman modellerine yönlendiriyor. Bu süreçte faizsiz finansman sistemiyle hizmet veren tasarruf şirketleri, farklı marka ve modeller için hazırladıkları hemen teslim araç kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Belirli şartları sağlayan katılımcılara kısa sürede araç teslimi imkânı sunulurken, ödeme planları da peşinatsız ve faizsiz seçeneklerle şekilleniyor.
Sektörün öncü firmalarından Fuzul'ün hemen teslim araç kampanyalarını sizler için derledik. "Beklemek yok, arabanız kapınızda" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında Audi, Seat, Cupra, Skoda ve Renault gibi markalar yer alıyor. Ayrıca %10’dan başlayan peşinat avantajı, 6-12 ay kiralama süresi ve %7 organizasyon ücreti öne çıkıyor.
Marka
Model
Araç Satış Fiyatı
6 Ay Aylık Kira
12 Ay Aylık Kira
SEAT
IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG STYLE PLUS
1.825.523
68.637
68.601
SEAT
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS STYLE PLUS
2.266.143
108.139
98.280
CUPRA
FORMENTOR 1.5 eTSI(MHEV) ACT 150 hp DSG IMPULSE
2.458.610
98.189
95.914
CUPRA
TERRAMAR 1.5 eTSI(MHEV) ACT 150 hp DSG SUPREME
3.570.289
124.542
128.860
AUDI
A3 SEDAN TFSI 110 KWADVANCED S TRONİC WA4
3.404.550
109.196
118.881
AUDI
Q3 SUV TFSI 110 kW Stronic
4.444.833
107.910
135.411
Skoda
Scala - Elite 1,0 TSI 115 PS DSG
1.936.875
64.785
69.041
Skoda
Karoq - Prestige 15 TSI ACT 150 PS DSG
3.065.331
122.555
120.484
Renault
MEGANE - Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
1.854.405
97.119
85.683
İşte Fuzul tarafından sunulan hemen teslim araç kampanyaları: