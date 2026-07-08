İhlas Haber Ajansı • Kırıkhan
Uyarıları hiçe saydı! Karısını bıçakla yere yatırıp acımasızca darbeden koca kamerada
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir konteyner kentte, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde elinde bıçakla yere yatırarak acımasızca darbeden kocanın kan donduran o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girme çabalarını ve uyarılarını hiçe sayarak kadını öldüresiye döven şahsın şiddet görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.
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