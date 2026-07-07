Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in teknik heyetine bir Türk daha katıldı. Göreve başlayan Murat Özkütükçü, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna ekibinin başında geçirdiği ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Arda Turan'dan övgüyle söz etti.

Türk futbol adamı Murat Özkütükçü, geçtiğimiz sezon başında Ukrayna kariyerine başlayan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Özkütükçü, genç çalıştırıcının ekibinde "yardımcı antrenör" olarak çalışmaya başladı.

Arda Turan, Ukranya Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

TAKTİK PLANLAMA GÖREVİ

Kulübün resmi internet sitesine konuşan 37 yaşındaki antrenör,yeni takımındaki çalışmalarının ana yönünün taktik planlama olacağını belirterek, "Elbette diğer teknik ekip üyeleriyle birlikte takımın hazırlıklarına da katılacağım ve antrenman sürecinin uygulanmasına yardımcı olacağım. Ayrıca, gerekirse analitik departmanına da yardımcı olacağım" dedi.

Shakhtar Donetsk hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşan Özkütükçü "Pozitiflik ve iyi bir ruh hali dolu bir takım. Oyuncuların büyük bir başarı arzusu ve muazzam bir kazanma isteği var" sözlerini sarf etti.

"TÜRK FUTBOLUNUN EFSANELERİNDEN"

"Arda Turan ile çalışırken neler hissediyorsunuz?" sorusuna Murat Özkütükçü, "O, Türk futbolunun efsanelerinden. Teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Elbette futbolculuk kariyeri ve antrenörlük kariyeri iki farklı aşama. Ancak antrenörlük kariyerine başlama şekli ve şu anki çalışma şekli bence en yüksek övgüyü hak ediyor. Şahsen, onu bu pozisyonda görmekten çok mutluyum" cevabını verdi.

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