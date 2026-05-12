Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0'kık skorla devirdi ve Ukrayna Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atıp şampiyonluğunu ilan etti. Eyüpspor'un ardından ikinci teknik direktörlğk deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı, "Bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör" olmayı başardı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk şampiyonluğu ile tarihe geçti

SHAKHTAR DONETSK İLE DEVAM

Adı Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan, Arena Lviv'de farklı kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakkında çıkan iddialara cevap niteliğinde gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağını belirtti.

1 Temmuz 2025'te göreve gelen Arda Turan, Ukrayna ekibi ile çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

"ELBETTE"

Bir basın mensubu, "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz... Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorum var: Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız?" sorusunu yöneltti. Başarılı hoca, bu soruya, "Elbette" karşılığını verdi.

