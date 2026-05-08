Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Crsytal Palace'a deplasmanda 2-1 mağlup (ilk maçı 3-1 kaybetti) olarak, İngiliz ekini karşısında turnuvaya veda etti. Genç çalıştırıcı, karşılaşma sonrası hakkında çıkan Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu.

"Galatasaray’ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?" sorusu üzerine üst üste 4'üncü şampiyonluğa koşan meslektaşı Okan Buruk'a övgüler yağdıran 39 yaşındaki çalıştırıcısı, Shakhtar Donetsk'te büyük hayalleri olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, 4'üncüsü için bitime 2 hafta kala 4 puanlık avantaja sahip.

"GALATASARAY'IN EVLADIYIM"

Ukrayna ekibinde ilk sezonunu geçiren Arda Turan, "Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil çünkü ben Galatasaray’ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde bitime 4 hafta kala 10 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

"ASLA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"

Eyüpspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşayan Turan, "Benim açımdan Eyüpspor'daki çalışmalarımdan sonra Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Para düşünen veya kararlarını paraya göre veren biri değilim. Şu anda tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adanmış durumdayım. Shakhtar formasına, bana bu takımı çalıştırma şansını veren Rinat Akhmetov, Serhii Palkin ve Darijo Srna'ya saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Birlikte ilerliyoruz, her zaman ortak kararlar alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum ve geleceği için büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verildiyse, asla sırtımı dönmeyeceğim" dedi.

