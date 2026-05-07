Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Gürkan Hacır ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarına dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, yargı süreçlerinden yeni yasal düzenlemelere kadar merak edilen pek çok konuya açıklık getiriyor.

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Özellikle toplumda bazı hassasiyet oluşan durumlar olabiliyor. Yani empati duymamız gereken durumlar olabiliyor. Burada bir eksiklik olduğunu gördük. Gülistan, Doku, Rabia Naz gibi böyle özellikle hayatının bağrında gencecik kızlarımızın geleceklerini daha yaşayamadan, hayatlarına doymadan, cinayet mi, intihar mı, bazı olayların böyle toplumu rahatsız ettiğini gördük. Bunun üzerine arkadaşlarımızın da fikirleriyle birlikte biz de ki bakanlığımızla, ceza işleri genel müdürlüğümüze faili meçhul suçları araştırmak üzere bir daire başkanlığı kuralım. Buna zaten yetkimiz var. Bu şekilde bir başkanlık kurduk. Bir daire başkanımız var.

Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de!

Altında yeteri kadar tetkik hakimimiz var. Bu daire şu an itibariyle mahkemelerden 638 tane dosya aldı. Bizim savcılık makamı yerine geçip soruşma yapma etkimiz yok. Soruşma yapma etkisi sadece savcılık makamına ait. Biz burada bu dosyaları alıyoruz. Arkadaşların yani savcı arkadaşlarımızın bakış açısını değiştiriyoruz. Çünkü burada biliyorsunuz hassas bir süreç var. Delilerin toparlanma aşaması var. Yani deliller olay olduktan sonra sıcağı sıcağın toparlanması gerekiyor. İleride de toparlanabilir. Burada da Gülistan'da kolayında da bu soruşturma aslında 2025 yılında gelen bir ihbar bilgi, bir gizli tanık beyan üzerine hareketleniyor.

Burada aslında biz savcıların soruşma etkisine karışmıyoruz. Biz sadece savcılara birim kurarak mücadelede özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerin ortaya çıkarılmasında devlet olarak kararlı bir irade gösterdiğimizi ortaya çıkarıyoruz.

Şimdi Gülistan Doku'da nasıl oldu? Bir baz istasyon, daraltılmış baz istasyon çalışması yapıldı. Aynı şekilde bir gizli tanık beyanına itibar edildi. Ona göre yeniden incelemeler yapıldı. Yeni deliler ortaya çıktı. Burada biz tamamen savcı arkadaşlarımıza bir teknik olarak destek veriyoruz. Kararlılık iradesini güçlendiriyoruz. Yani devlet olarak biz diyoruz ki sonuna kadar bu işin peşindeyiz. Yani bir suç varsa mutlaka bunun faili var. Burada şimdi 638 dosya şu ana kadar ilk derece mahkemesinden getirdik. Bunları tabii dediğim gibi şimdi mutlaka bunlarla işte illa sonucunda bir cinayet ortaya çıkacak değil. Belki intiharda olabilir, farklı olaylarda olabilir.

AİLELERİ ÇAĞIRIYORUZ

Geçen belki takip etmişsinizdir. Aileleri de çağırdık. Özellikle Gülistan dokunun ailesiyle zaten görüşüyoruz. Çağla Tuğaltay 'ın ailesini çağırdık. Onlarla da istişare halindeyiz. Avukatlarla istişare halindeyiz. Yani anlık olarak yeni bir delil ortaya çıktığı zaman biz bunu savcılarımıza ulaştırıyoruz. Savcılarımıza da aramızda bir köprü var. Arkadaşlarımız özellikle daire başkanındaki arkadaşlarımız onları yönlendiriyorlar.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI

Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş 'ın iadesini ivedilikle istedik. Umut Altaş 'la iadesini istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Umut Altaş'tan bilgi almaya çalışıyoruz. Biz Amerika Adalet Bakanı ile mi görüştük? Evet, meslektaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan Umut Altaş 'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş 'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey 'in oğlu da bunlar yakın arkadaş.

"UMUT ALTAŞ'IN İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Bu şekilde zaten Umut Altaş 'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İnşallah.

Elbette yeni deliller ortaya çıkabiliyor. Yeni tanık beyanları, ihbarlar. Burada savcılık makamı Tunceli'deki Başsavcımız da baya kararlı gidiyor bu işin sonuna kadar. Yani ne çıkacak bilmiyoruz ama burada biz Adalet Bakanlığı olarak Umut Altaş 'ın iadesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz.

Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz.

"VATANDAŞIMIZ MAĞDUR, BİZ EMPATİ YAPIYORUZ"

Vatandaşta, adalete karşı olan güven duygusu aslında var. Ama maalesef yani bireysel birkaç ördekten dolayı, yargılamaların uzamasından dolayı vatandaşın bir güvensizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. yargı paketine koymayı düşünüyoruz. Bir kısmını kanun değişikliği olmadan mevcut uygulamalarla yapmak için çalışmalar başlattık.

Şimdi bakın ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Yani burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz.

SORUN HAKİMDEYSE HSK DEVREYE GİRECEK

Burada 12. yargı paketinde özellikle yargılamanın hızlandırılmasının için bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bir de kanun ihtiyacına gerek duymayan tedbirler var. Burada yargının etkinliği ve verimliği bürosu var. Şimdi yargının etkinliği ve verimliği bürosu ne demek? Şu demek. Şimdi bazı davaların hangi davaların ne kadar sürede aslında bizde bitirileceği belli. Bir kira tahliye davası 6 ayda bitirmek zorunda hakim. Ya da bir alacak davasını 1 yılda bitirmek zorunda.

Bunların biz bunlara hedef süre diyoruz. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada. Hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanları yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak alo adalet sisteminde kurmuş olduğumuz sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa biz artık o hakimle ilgili de HSK, teftiş devreye girecek yerini yapacağız. Yani burada kimse kusura bakmasın. Yani empati yapmak önemli. Hakim kendi alacak davasının 4 yıl sürmesini ister mi? Hakim kendi boşanma davasının 8 yıl sürmesini ister mi? İstemez. Buradaki makul süre var, hedef süre var. Herkes ona uyuyacak.

YASA DIŞI BAHİS

Adalet Bakanlığına başladığım ilk gün bakın birinci günü 81 tane il başsavcımıza genelge gönderdim.

Devlet gençlerimizin hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda. Yani fiziken uçturucuyla mücadele konusunda yasa dışı bahis fikrenle korumak zorunda. Bu konuda öncelikli olarak bir kere bunu düzenleme yapmamız lazım. Suç değil. Oynayan açısından suç değil. Ama oynatan, yer ve imkan sağlayan, para transferini yapan, aracılık yapan onlarla ilgili Türk Ceza Kanunu 'na düzenleme var. Bu konuda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımımız Başkanlığında da bir eylem planı açıklandı. Bir koordinasyon kurdu, kuruldu. Yani yasa dışı bayısla mücadele etmemiz gerekiyor.

UYUŞTURUCU İÇENLERE YENİ DÜZENLEME

Maalesef uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bütün bahsettiklerimiz bu konuda hassas davranıyor ama şu an uyuşturucu kullanma yaşı düştü. Bununla ilgili olarak özellikle kanunumuzda bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bakın bizim kanunumuzda içicilik tabir edilen bir deyim var. Yani içiciye aslında ceza var ama tabii bu genelde 5 yıl devletimli serbestlik veriliyor. Ceza davası erteleniyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir elbette. Bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Ama yani uyuşturucu maalesef gençlerimizin yani hem bedenlerini hem şeylerini sıkıntıya neden oluyor. Bunu mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda dediğim gibi yasal düzenleme de yapacağız.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Yani şimdi uyuşturucuda bir zincir var, silsile var. Yani burada kullanıcı var. Kullanıcıdan sonra torbacı var. Torbacıdan sonra yani bir ana torbacı var, ana dağıtıcı var. Bu silsile gidiyor. Şimdi zaten uyuşturucuda siz ilk başta kullanıcıyı alıyorsunuz. Kullanıcı size kimden aldığını söylüyor. Kimden alan daha sonra torbacı iletiyor. Bakın yani yakın zamanda herhalde bir ay içerisinde İstanbul'da bir kokain yakalandı. Çok büyük bir kokain yakalandı. Burada o algı yanlış.

Burada mutlaka silsileyi yakalamanız gerekiyor. Yani bizim amacımız uyuşturucunun kötü olduğunu, yani burada işte bu alınan kişiler toplumda ünlü olarak tabir edilen, sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen kişiler. Bunları gençlerin biz özenilmemesini istiyoruz. Ama yani o sizin söylediğiniz yanlış. Burada bunlar kullanıcı ama mutlaka kullanıcının temin ettiği birisi var. Bir dağıtıcı var, ana dağıtıcı var. Daha sonra bunu ülkeye getiren var. Yani bunların silsile haline olabilmesi için sizin mutlaka bir yere gitmeniz gerekiyor.

Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz.

