İran basını, Bender Abbas kentinde ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası'da çatışma çıktığını ifade etti.

Son dakika haberi: Fars Haber Ajansı ve Mehr Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, Bender Abbas bölgesinde ve Keşm Adası çevresinde yerel halk tarafından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Ajansların haberlerinde, seslerin kaynağı ve kesin konumuna ilişkin net bir bilginin bulunmadığı, olayın yetkililer tarafından incelendiği ifade edildi.

"KEŞM ADASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI" İDDİASI

Bölgede daha önce, patlamamış mühimmatların kontrollü imhası nedeniyle bu tarz seslerin duyulabileceğine dair uyarılar yapıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle ilk değerlendirmelerde, seslerin bu tür imha faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini belirtirken, Fars Haber Ajansı ise İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’da çatışma çıktığını ifade etti.

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran'daki patlamalarla bağlantısı olmadığını iddia etti.

UYARI ATEŞİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan bazı değerlendirmelerde ise farklı bir ihtimale dikkat çekildi. Buna göre, patlama seslerinin İran Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı üzerinden izinsiz geçiş yapan gemilere yönelik uyarı ateşinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

TRUMP'TAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamasında İran'a değinen Trump "Kendi halkını öldüren bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda hemfikirdik" dedi.

