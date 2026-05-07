Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündem oldu. Köksal cephesinden açıklama gelmezken CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise dikkat çeken detaylar yer aldı.

CHP'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında dün akşam dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sinan Burhan, daha önce doğrulanamayan 'Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek' iddiasını tekrar gündeme taşıdı. Burhan, Köksal'ın yakın zamanda CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.

"KAYNAKLARIMA GÜVENİYORUM"

Burhan, "Daha önce bunu ifade ettiğim zaman doğrulanmamıştı ama ısrar etmiştim. Bugün de ısrar ediyorum. Kaynaklarıma güveniyorum ve bunu bir kez daha yeniliyorum" dedi.

AK Partiye geçeceği iddia ediliyordu! CHPden Burcu Köksal açıklaması geldi

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA: SEÇMENİN BEKLENTİSİNE UYGUN DAVRANMALI

Söz konusu iddia siyaset kulislerini hareketlendirirken Köksal cephesinden henüz bir doğrulama ya da yalanlama geldi. CHP tarafından ise ilk ve tek açıklama Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan geldi.

Resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri yer aldı.

AK Partiye geçeceği iddia ediliyordu! CHPden Burcu Köksal açıklaması geldi

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlayan Köksal, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonu'nda görev alan Burcu Köksal, başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi.

AK Partiye geçeceği iddia ediliyordu! CHPden Burcu Köksal açıklaması geldi

Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından partisinde 25, 26 ve 27. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası