CHP'li eski belediye başkanı Tanju Özcan şantaj davasındaki savunmasında hem özel hayatına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı hem de sürece ilişkin çarpıcı bir detayı paylaştı. Özcan, “Eşime karşı özür borcum var” derken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i aramasının da hata olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı şantaj davasında verdiği ifade gündeme geldi. Basına kapalı şekilde görülen davanın ikinci duruşmasında Özcan, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

Şubat ayında, Özcan'ın Mehmet Eren Akgüney hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Soruşturma kapsamında Akgüney tutuklanırken, Özcan da farklı bir dosyada "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

MESAJLAR ELİNE GEÇTİ, 20 MİLYON LİRA İSTEDİ

Hazırlanan iddianamede, Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların Akgüney'in eline geçtiği ve bu mesajlar karşılığında 20 milyon lira ile çeşitli taleplerde bulunduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de yer aldı. Öte yandan Özcan hakkında da aynı dosyada "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tanju Özcan

ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada savunma yapan Özcan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek sürecin "siyasi kumpas" olduğunu ileri sürdü. Sürecin başında şantaj suçlamasıyla bizzat kendisinin suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Özcan, "Şu ana kadar şantaj suçundan suç duyurusunda bulunan müştekinin, aynı soruşturma kapsamında aynı suçlama ile sanık pozisyonuna düştüğü ilk kez görülmüştür. Tarafıma yöneltilen şantaj suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işleyen birinin aynı suçlama ile başkaları hakkında şikayette bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianameye bakarak hakkımda dava açılmasına sebep olan konu, Öznur'un 'Seni Eren'e karşı korumam için bundan sonra benimle birlikte olmak zorundasın' şeklindeki beyanıdır. Buradaki isnat açık bir iftiradır" dedi.

"SİYASİ HASMIMIN TELKİNİYLE İFTİRA ATTI"

İlk duruşmada Öznur Ç.'nin verdiği ifadeye değinen Özcan, "Mazeretim sebebiyle katılamadığım geçen duruşmada Öznur, vekilliğini üstlenmiş rakip partinin ilçe başkanı olan siyasi hasmımın telkinleri ile ifadesine iğrenç iftiralar eklemiştir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Öznur'un iftiraları sonucunda şoförümün mayıs ayında yapılacak nikahı bu çirkin iftira yüzünden iptal edilmiştir. İddiaları ile bir yuva kurulmasını engelleyen Öznur Ç. ve böyle bir ifadeyi vermesi için kendisini ikna edenleri Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Tanju Özcan

"EŞİME KARŞI BİR ÖZÜR BORCUM VARDIR"

Sızdırılan mesajların itibar suikastı amacıyla kullanıldığını savunan Özcan, şöyle devam etti:

"Bu davanın açılmasını birileri istedi. Çünkü burada amaç cezalandırılmam değil, mesaj içerikleri marifetiyle yıllarca emek vererek elde ettiğim konumun yerle bir edilmesiydi. Savcılık tarafından evlilik birliğime sadakat görevimi yerine getirip getirmediğim araştırılmıştır. Müşteki ile aramda 2024 yılından bu yana birkaç defa mesajlaşmalar gerçekleşmiştir ancak yine de benim konumumdaki birinin müştekiye mesaj göndermesi doğru bir davranış olmamıştır. Mesajlaşmalarda TCK'ya aykırı bir suç yoktur ancak eşime karşı bir özür borcum vardır."

"TCK'DA AHMAKLIK SUÇU VARSA..."

Süreç içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'i arayıp durumu anlattığını belirten Özcan, "Hak etmediğim bir şekilde bu sözde mesaj kayıtları ve ifadeler ulusal basına servis edilerek ciğeri beş para etmez insanların ağzına sakız olmuştur. Eylemime uyan suç şantaj olmamakla birlikte eğer TCK'da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç var ise bu suçtan cezalandırılmamı isabetli görüyorum. Bu süreçte bir hata daha yaptım. Sanıklar hakkındaki şikayetimden sonra bazı arkadaşlarımın telkinleri ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'i aradım. Süreci sayın bakana kısaca özetledim. Kendi sürecim hakkında torpil talep etmedim. Ancak bu yaptığımın çok büyük bir hata olduğunu, adeta güdülmek istenen kuzu gibi kendimi teslim ettiğim sonucuna vardım. İrtikap suçundan dolayı tutuklanmamdan beklenilen itibar kaybı gerçekleşmediği için bu şantaj davası açılmıştır" şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA KULLANILDI

Hakkındaki iddiaları reddederek beraatını talep eden Özcan, "Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Beni bu süreçten zararlı çıkacağım konusunda uyarmışlardı. Sanıkları tebrik ediyorum, zira Türkiye'nin mevcut hukuk düzenini benden daha iyi anladıklarını gördüm. Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Müşteki Öznur ile aramızda geçtiği iddia edilen mesaj kayıtlarının yapay zeka veya başkaca bir yöntem ile yapıldığını düşünüyorum. Tarafıma gelen aramalar Gürcistan numarası üzerinden yapılıyordu. Suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası