AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Süreci kaçırmak istemeyen öğrenciler, AÖL'ün resmi internet adresinden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3.kayıt dönemi ne zaman, kayıt tarihleri belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesinde (AÖL) kayıtlı öğrencilerin okulun resmî internet sitesinde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemine kayıt yenileme denir. Öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına katılabilmek ve öğrencilik haklarından yaralanabilmek için kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.



AÖL 3.kayıt dönemi ne zaman? Gözler MEB tarafından yayımlanacak kılavuzdah

AÖL 3.KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Mayıs 2026'nın ortalarında başlaması ve Haziran ayı başına kadar devam etmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz yıl Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri kayıt yenileme ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası