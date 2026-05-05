Antalya'da gül üreticileri, seradan 10–20 TL'ye çıkan güllerin çiçekçilerde 150–200 TL'ye satılmasına tepki gösterdi. Anneler gününe kısa bir süre kala durumdan dert yanan üreticiler, asıl kazancı aracıların ve son satıcıların elde ettiğini belirtti.

Antalya'da seralarda büyük emekle yetiştirilen güllerin üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Üreticiler, seradan çıkış fiyatı 10 ila 20 TL arasında değişen bir dal gülün çiçekçilerde 150 ila 200 TL'ye kadar satıldığını belirterek gelir adaletsizliğinden şikâyet ediyor.

Üreticide 20, satıcıda 200 TL! Fiyat farkı şoke etti

İTHAL GELDİ, YERLİ GERİ PLANDA KALDI

Yaklaşık 20 yıldır gül üretimi yapan Mehmet Bolat, özellikle özel günlerde talep artsa da kazancın kendilerine yansımadığını söyledi. Bolat, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi dönemlerde fiyatların değiştiğini ancak ithal ürünlerin piyasaya girmesiyle yerli üreticinin geri planda kaldığını ifade etti.

Üreticilere göre, ithal güllerin piyasaya girmesi fiyatları aşağı çekerken, yerli üretici çoğu zaman zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Gübreden arazi kiralarına kadar maliyetlerin ciddi şekilde arttığını belirten üreticiler, buna karşın satış fiyatlarının istikrarsız olduğunu dile getiriyor.

"ASIL KAZANCI ARACI VE SON SATICI KAZANIYOR"

Bolat, bir dal gülün üreticiden 10–20 TL’ye alındığını ancak çiçekçide bu rakamın 200 TL’ye kadar çıkabildiğini söyleyerek, “Asıl kazancı aracı ve son satıcı kazanıyor” dedi.

Üreticiler, artan maliyetler ve fiyat dengesizliği nedeniyle sektörde sürdürülebilirliğin zorlaştığını ifade ediyor.

