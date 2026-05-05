Samsun’da yaşayan 57 yaşındaki E.Ç., sosyal medya hesabından yaptığı veda içerikli paylaşımın ardından evinde ölü bulundu. Eşinden 4 ay önce ayrıldığı ve bunalımda olduğu öğrenilen E.Ç.’nin mesajında “Affettin mi beni? Cenazeme lütfen gelme” ifadeleri yer aldı.

Olay, Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

EŞİNDEN AYRILINCA BUNALIMA GİRDİ

4 ay önce eşinden boşandığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen E.Ç. (57), yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kendini vurdu.

Eski karısına sosyal medyadan veda etti: Cenazeme lütfen gelme…

SON MESAJINI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

E.Ç.'nin sosyal medya hesabından "Affettin mi beni F.? Cenazeme lütfen gelme. Seni çok seven E. Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yaptığını gören bir arkadaşı eve gitti. Anahtarın kapı üzerinde bırakıldığını fark eden şahıs, bina görevlisi ile birlikte eve girdiklerinde arkadaşını hareketsiz yatarken buldu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. E.Ç.'nin cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

