İstanbul Pendik'te bir restoranda yemek yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam, saniyelerle yarışılan bilinçli bir müdahale ile boğulmaktan son anda kurtarıldı. Nefes alamayarak çırpınan müşteriye arkadaşının çabaları yetersiz kalınca, hızla imdada koşan işletme sahibi Tuncay Gelgül uyguladığı Heimlich manevrasıyla vatandaşı hayata bağladı. "İlk yardım eğitimi hayat kurtarır" dedirten o panik anları ve kahramanca yapılan başarılı kurtarma operasyonu, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

