Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki samimi anlara sahne oldu.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ilginç anlara sahne oluyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki görüşme, önceki zirvelerde olduğu gibi bu kez de kamuoyunun ilgi odağı oldu.

Arnavutluk lideri Edi Rama, Meloni karşısında yine protokolü bozdu! Çok konuşulacak kare

PROTOKOLÜ BOZAN SARILMA

Liderlerin zirve klasiği olan toplu fotoğraf çekimi sırasında da Edi Rama ve Giorgia Meloni arasındaki samimiyet devam etti. Protokol düzenine geçildiği esnada Meloni’ye sarılan Başbakan Rama, İtalyan liderin platformda duracağı yeri bizzat işaret etti.

Tiran Zirvesi'nde Rama, ev sahibi olduğu zirvede Meloni’yi kırmızı halıda diz çökmüş vaziyette ve ellerini birleştirerek selamlamıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi önünde diz çöküp bekleyerek karşıladı.

İtalya’daki Ukrayna konulu konferansta da benzer şekilde dizlerinin üzerine çökerek Meloni'yi karşılamıştı.

Arnavutluk lideri Edi Rama, Meloni karşısında yine protokolü bozdu! Çok konuşulacak kare

MELONİ: TEPKİ VERMEKTEN ÖNGÖRÜYE GEÇMELİYİZ

Zirve kapsamında düzenlenen "Çoklu Kriz Dönemlerinde Avrupa'nın Birliğini Korumak" başlıklı oturuma katılan Giorgia Meloni, Avrupa'nın stratejik vizyonuna dair şu açıklamalarda bulundu:

"Mark Rutte'nin burada olmasından çok memnunum; Avrupa Siyasi Topluluğu'nun dost ortaklarla çalışması doğru bir yaklaşım ve biz bunu onaylıyoruz. Ancak İtalya'nın görüşü olarak, örneğin Akdeniz'deki komşularımıza çok daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dikkatlerin genişletilmiş Akdeniz coğrafyasına yoğunlaştığı bu dönemde, bu konu bizim için hayati önem taşıyor. Göç, çoklu krizin ayrılmaz bir parçasıdır ve kimse bu sorunu tek başına çözemez. Bu nedenle iş birliği hayati bir gerekliliktir."

Avrupa Birliği'nin kriz yönetimindeki performansına da değinen Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıllarda pandemi ve Ukrayna gibi acil durumlara müdahale etme kapasitemizi kanıtladık. Ancak şimdi bir kalite atılımı yapmamız gerekiyor. Bu, sadece tepki verme kapasitemizden, krizleri önceden öngörme kapasitemize geçmek anlamına geliyor."

RAMA: "NATO AVRUPA BİLEŞENİNE GÜVENMELİ"

Zirvede basına açıklamalarda bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Avrupa'nın güvenlik yapısına dair net mesajlar verdi. Mevcut küresel durumda NATO'nun kendi içindeki "Avrupa bileşenine" daha fazla güvenmesi gerektiğini belirten Rama, "Birlikte ne kadar çok şey yapabileceğimizi ve Avrupa'nın birleşmesi konusunda ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu görmemiz gerekiyor. Eksik bir Avrupa Birliği, eksiksiz bir AB'den daha zayıf ve daha savunmasızdır," ifadelerini kullandı.

Zirve; enerji güvenliği, demokratik direnç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi operasyonel çözümlerin ele alındığı oturumlarla devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası