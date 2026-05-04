Güney Afrika’da aracıyla sel sularına sürüklenen bir iş insanı, nehir yatağındaki bir timsahın midesinden çıktı. Yarım tonluk timsah saatler süren helikopter destekli operasyonla ele geçirilirken, olay ülke gündemini derinden sarstı.

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika’yı vuran şiddetli yağışlar Komati Nehri’nin taşmasına sebep oldu. Bölgedeki alçak bir köprüden aracıyla geçmeye çalışan bir iş insanı, yola taşan sulara kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, talihsiz adamın aracını nehir yatağında terk edilmiş ve boş bir halde buldu. Arama çalışmaları drone ve helikopter desteğiyle genişletilirken, nehir ortasındaki küçük bir adacıkta güneşlenen timsah grubu dikkatleri üzerine çekti.

Uzmanlar, timsahlardan birinin gövdesindeki şişlikten yola çıkarak hayvanın yakın zamanda büyük bir av yakaladığını öne sürdü.

NEFES KESEN YAKALAMA OPERASYONU

Ekipler, timsahı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Polis Dalış Birimi Komutanı Kaptan Johan Potgieter, helikopterden sarkan bir halatla nehrin tehlikeli sularına inerek dev sürüngeni bağlamayı başardı. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaki timsah, hava yoluyla güvenli bir alana taşındı.

CESEDİN İZİNE RASTLANDI

Kruger Ulusal Parkı’na götürülen hayvanın midesinde yapılan incelemelerde,bir cesedin parçalarına rastlandığı belirtildi. Kaptan Potgieter, timsahın midesinden sadece dokuların değil, farklı türde ayakkabıların da çıktığını belirterek bu durumun başka kurbanlara işaret edebileceğini ifade etti.

Ele geçirilen parçaların kayıp iş insanına ait olup olmadığı, yapılacak olan DNA testlerinin ardından kesinleşecek. Güney Afrika Emniyet Teşkilatı, Potgieter ve ekibini kahramanlıklarından dolayı resmi bir açıklamayla tebrik etti. Bölge halkı ise nehir kenarındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını bekliyor.

