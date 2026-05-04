Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde bir tavuk kümesine gizlice sızan aç tilki, içeride adeta katliam yaptı. Yüksel Kulaçoğlu'nun el emeğiyle büyüttüğü ve gözü gibi baktığı 14 adet özel cins tavuk, kümese giren tilki tarafından tek tek telef edildi. Sabah karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok ve üzüntü yaşayan adamın telef olan tavuklarını kayda aldığı anlar yürek burkarken, tilkinin kümes içindeki o dehşet verici avlanma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

