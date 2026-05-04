Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de önceki gün oynanan 9 gollü Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor karşılaşmasından sonra olaylar çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maçta şike iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Stadı'nda önceki gün oynanan mücadelede gol düellosu yaşanmış, ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞMIŞTI

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, tribünlerde büyük heyecan oluşturmuş, maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükselmişti. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, iki takım oyuncularının arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşmuştu. Sahada yaşanan gerginliğe teknik heyetler ve güvenlik güçleri müdahale etmiş, olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alınmıştı.

ŞİKEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.

