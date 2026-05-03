Yatırım denince akla gelen ilk isimlerden olan finans analisti İslam Memiş, özellikle asgari ücretli ve orta gelirli vatandaşların enflasyona karşı birikimlerini nasıl koruyabileceğine dair stratejik ipuçları verdi. Katıldığı YouTube programında konuyla ilgili soruları cevaplandıran Memiş’e göre zenginliğe giden yol, büyük paralarla değil, küçük ama disiplinli adımlarla başlıyor.

ALTIN İÇİN DOĞRU ZAMAN Özellikle Türkiye'de yatırımcıların favorisi altınla ilgili "Almak için iyi bir tarih mi?" sorusuna cevap veren uzman isim 4.400 dolar seviyesini destek, 5.880 – 6.000 dolar bandını ise hedef olarak işaret etti. Memiş, "Bence iyi bir vakit yani borcu olanlar, altın borcu olanlar bu bu süreçleri bence yavaş yavaş değerlendirmesi lazım. Altın tarafında ben yıl sonuna kadar yükseliş yönü beklentim devam ediyor" sözlerini yineledi.

“PİYASA MANİPÜLE EDİLİYOR” Küresel gelişmelere de değinen Memiş, savaşların piyasalarda manipülatif bir ortam oluşturduğunu savundu. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kalıcı enflasyon riskine dikkat çeken Memiş şunları söyledi: "Şu an dünyada bütün yatırımcıları soyuyorlar. Mesela brent petrolün var fiyatı 114 dolara tekrar yükseldi. Muhtemelen 120 dolar yapacaklar. Muhtemelen 200 dolara çıkaracaklar. Ne kadar çok yükseltirlerse petrol fiyatlarını kalıcı bir enflasyonla dünyayı imtihan edecekler ve insanlara satmak zorunda bırakıyorlar nakit ihtiyacından dolayı. Kim topluyor? Amerika topluyor. İsrail topluyor"

SİGARA PARASINA GÜMÜŞ ALIN Asgari ücretli ve orta gelirle geçinenlerin en büyük hatasının "bu parayla yatırım olmaz" düşüncesi olduğunu belirten Memiş şu önemli tavsiyeleri verdi: "Zenginliğe giden yolu gösterebilirim. Ben zahmetli olanı örnekleyeceğim. Çalışmak. Hem metropol şehirlerde yaşayacaksın. İşler zor. Sigara kullananlar da çok eleştiriyor beni.

ÇOCUKLAR İÇİN 18 YILLIK PLAN Onlara diyorum ki günde bir paket sigara tüketeceğinize. Günde 1 gram gümüş aldığınız zaman ayda 30 gram gümüş alıyorsunuz. Özellikle yeni evlenen çiftlerimiz çocuklar olduğu zaman yapacakları tek bir şey var. Uzun vadeli bir strateji belirleyecek.

Çocukların hesabına %50 altın, %50 gümüş, ayda 1.000 liralık biriktirirsin. 2.000 liralık, 10.000 TL, 20.000 TL. Senin gelirinle alakalı bir şey. Ama ben şuna iddia ediyorum. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman, üniversiteye gittiği zaman cebinden para vermeyeceksin. Oradaki paradan bir şekilde yoluna devam edeceksin"

"EV ALMADAN ARABA ALMAYIN" Yeni evli çiftlere de önemli uyarılarda bulunan Memiş, düğün takılarının artık bir yatırım aracı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İlk önce düğünden gelecek takılara güvenip de borçlanmayın. Takı Türkiye'de bir süs eşyası, bir düğün hediyesi olmaktan çıkmıştır. Bir yatırım aracına dönüşmüştür. Benim bu kadar çevrem var. Takriben şu kadar çeyrek gelir, bu kadar altın gelir diye bir planlama yaptı. Düğünden sonra gençlerimize diyorum ki kesinlikle altınlarınızı hemen bozup araba almayın. Bakın şimdi tekrar kızacaklar bana.

Çünkü evi olmadan araba alan insanlara çok kızıyorum. Hemen altınları sattın. Yaşın genç. Gezeceksin tozayacaksın. Hep dışarıdan öyle gaz veriyorlar. Bir daha mı dünyaya geleceksin? Genç yaşında böyle gaz veriyorlar. Çok yanlış. Çünkü çocuk olduktan sonra biraz yaş gittikten sonra böyle ev sahibi her ay böyle tık tık kira istediği zaman neyin ne olduğunu anlıyorlar ama işten geçiyor"

“DÖVİZ YATIRIM ARACI DEĞİL” Dolar ve euroya da değinen Memiş, dövizin uzun vadede yatırımcıyı korumadığını savundu. Verilere dikkat çeken Memiş, altın ve gümüşün getirilerinin dövizi geride bıraktığını belirtti: "Kim ki hesaplarında dolar ve euro biriktiriyor veya döviz biriktiriyor büyük bir ziyanda. Yapmaları gereken tek bir şey bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce kurları yazsınlar. Altın ne kadarmış, gümüş ne kadarmış, dolar ne kadarmış, euro ne kadarmış. Bunları bir yazsınlar. Bakalım dünya kadar zarar"

250 BİN LİRASI OLAN NASIL YATIRIM YAPSIN? Farklı gelir gruplarına göre yatırım stratejilerini de paylaşan Memiş, düşük ve orta ölçekli sermaye için en net önerisini şöyle özetledi: " 250 bin liram olsaydı ticaret yapardım. Yatırım yapmazdım. 500.000 TL yapmak için ticaret yapardım. e-ihracat yapardım. Pazarcılık yapardım. Sıcak parası olan bir iş mesela. Birçok alternatifim var. Yani ben bir yıl sonra onu iki katına üç katına rahatlıkla çıkarabilirdim"

"500-700.000 TL arası paranız olsa nasıl yatırım yapardınız?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Bu da küçük bir rakam ya. Yani 500 700.000 TL. Şimdi şöyle ben şimdi ne istiyorum? 500.000 liram var, 700.000 liram var ama ne istiyorum ben mesela evim var mı, arabam var mı? Ev mi istiyorum, araba mı istiyorum? İş kurmak mı istiyorum? Bunları bir tartmam lazım. Ama 500 700.000 TL rakamı ben 250.000 lirasını network için ayırdım. Yani yurt dışına çıkardım. 500.000 lirasıyla yurt dışından ürün getirirdim. Türkiye'de satardım. Yeni ticaret yapardım" 5 milyon TL ile ile yatırım sorusuna ise Memiş şöyle cevap verdi: "5 milyonla arsa alım satımı yapardım ya da gayrimenkul alım satımı yapardım. O parayı tekrar katlardım"

ENFLASYONA KARŞI KALKAN: ALTIN VE GÜMÜŞ Enflasyona karşı korunmak isteyenler için de net konuşan Memiş, uzun vadede en güçlü araçların altın ve gümüş olduğunu söyledi. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için de fiziki birikimin öne çıktığını belirtti.

HELAL YATIRIM İÇİN ROTA "Orta gelirli bir Müslüman helal yoldan nasıl yatırım yapabilir?" sorusuna ise uzman isim şu cevabı verdi: "İşte faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımız genelde fiziki altın, fiziki gümüş biriktiriyorlar. O şekilde enflasyona karşı paralarını koruyorlar. Ve tarihten bugüne kadar geldiğimiz noktada da altın ve gümüş gerçek anlamda yatırımcısını finans olarak korumuştur ama beraberinde de faize bulaşmasına engel olmuştur. O yüzden altın ve gümüş burada doğru bir seçim"

