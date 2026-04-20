Süper Lig’e yükselen takımlar 2026 sezonu için netleşmeye başlarken Trendyol 1. Lig puan durumu, Erzurumspor’un durumu ve Amedspor’un yükselip yükselmediği soruları gündemdeki yerini koruyor.

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselen takımlar ve Amedspor’un son durumu, 36. hafta maçlarının ardından puan tablosunun şekillenmesiyle birlikte futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor oldu. 36 hafta sonunda 79 puana ulaşan Erzurum temsilcisi, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak bitime iki hafta kala ilk iki sırayı matematiksel olarak garantiledi ve Süper Lig biletini aldı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkmış oldu.

Öte yandan Süper Lig’e doğrudan yükselecek ikinci takım henüz kesinleşmedi. 36. hafta itibarıyla Erokspor 73 puanla ikinci sırada yer alırken, Amedspor 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kalan haftalarda alınacak sonuçlar, ikinci sırayı ve doğrudan yükselişi belirleyecek. İlk iki dışında kalan takımlar ise play-off oynayarak Süper Lig’e çıkma mücadelesi verecek.

AMEDSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Amedspor, Süper Lig’e yükselmeyi henüz garantilemedi. 36. hafta sonunda 72 puanda kalan takım, doğrudan yükselme hattının hemen gerisinde yer alıyor ve yarış son iki haftaya taşınmış durumda.

Son haftalarda yaşanan puan kaybı sonrası ikinci sırayı Erokspor’a kaptıran Amedspor, kalan maçlarını kazanması halinde yeniden ilk ikiye girme şansını sürdürüyor. Ancak bu süreçte rakiplerinin puan kaybetmesi de belirleyici olacak. Amedspor’un ilk ikiye girememesi halinde ise play-off üzerinden Süper Lig’e yükselme ihtimali devam edecek.

TFF 1. LİG SON PUAN DURUMU

Erzurumspor | 79 Erokspor | 73 Amedspor | 72 Çorum | 67 Bodrumspor | 63 Pendikspor | 59 Bandırmaspor | 56 Keçiörengücü | 54 Manisa FK | 52 Sivasspor | 50 Vanspor | 49 Iğdır FK | 49 Sarıyerspor | 46 İstanbulspor | 46 Boluspor | 45 Ümraniyespor | 43 Serikspor | 36 Sakaryaspor | 34 Hatayspor | 11 Adana Demirspor | -57

Haberle İlgili Daha Fazlası