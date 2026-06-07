Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'a ilk tebrik telefonlarından biri kaleci Ederson'dan geldi. Brezilyalı file bekçisinin, Yıldırım'a "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalırım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım başkan seçildi. Tam 8 sene sonra yeniden kulübün başına geçen ismi ilk arayanlardan biri ise Fenerbahçe'nin en tartışılan futbolcularından olan Brezilyalı kaleci Ederson Santana de Moraes oldu.

Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Seve seve kalırım

"SİZİN BAŞKANLIĞINIZDA SEVE SEVE KALIRIM"

Ersin Düzen'in haberine göre Aziz Yıldırım'ı arayan Ederson, “Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim.”

Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Seve seve kalırım

"EDERSON'UN DEĞERLERİNDE BİR KALECİ ALMAK ZOR"

Geçtiğimiz günlerde Ederson'a gelen eleştiriler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Ederson’la konuşacağız. Gitmek istiyorsa yardımcı olacağız. Onun değerlerinde bir kaleci almak zor." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BAK, AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım’a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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