Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj geldi. CHP Genel Başkanı, "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir" ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki vekillerin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Butlan kararını tanımayan Özel ve 90 milletvekili bugün CHP'den istifa etti. Yeni bir parti kuracaklarını ilan eden grup, bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek.

CHP'DE 44 VEKİL KALIYOR

Bu noktada gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstifaların kabul edilmesi halinde 44 vekili kalacak olan CHP, ana muhalefetten düşecek, TBMM'nin beşinci partisi olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Özel ve diğer vekillerin istifasına açıkça değinmeden bir mesaj verdi. Vatandaşlarla bir arada olduğu görüntülerden oluşan videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"SİYASET ANLAYIŞIM BUDUR"

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

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