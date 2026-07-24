G.Saray stoper rotasyonu için Sanchez’in partneri ile söz kesti. Sarı kırmızılılar hem sağda hem de solda oynayabilen Kolombiyalı savunma oyuncusu ile yıllık 4 milyon avrodan anlaştı. Eğer yabancı kontenjanı aşılırsa iş resmiyete dökülecek.

Galatasaray’a Kolombiya duvarı! Sarı kırmızılılar, stoper rotasyonunu artırmak ve güçlü bir savunma için Bologna’da forma giyen Jhon Lucumi’nin transferini büyük oranda bitirdi. Yıllardır Davinson Sanchez ile birlikte millî takım forması giyen 28 yaşındaki stoper, hem sağda hem de solda görev yapabiliyor. Kulübü Bologna ile de 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında söz kesildi. Oyuncu ile de yıllık 4 milyon avrodan el sıkışıldı. Mario Lemina ile devam edilmeseydi Lucumi transferi resmiyete kavuşmuş olacaktı.

Jhon Lucumi

CAN UZUN’A BAĞLI

Yönetim, Davinson Sanchez ve 10 numara transferine göre karar verecek. Como, Sanchez’i ısrarla istiyor ve rakam bonuslarla birlikte 30 milyon avrolara kadar çıkmış durumda. Ancak G.Saray’ın beklentisi 30 milyon avro artı bonuslar. 10 numara konusunda da tercih yerli olursa (Can Uzun öncelikli) Lucumi’ye yer açılacak. Okan Buruk hem Şampiyonlar Ligi hem de lig ve kupadaki yoğun maraton sebebiyle stoper bölgesinde rotasyon için elinin güçlü olmasını istiyor. O sebeple takviye düşünülüyor.

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