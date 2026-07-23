Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün, Corinthians'ta sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı forvet Memphis Depay'a teklif yaptığı ileri sürüldü.

Deportivo'ya transfer olan Pierre Emerick-Aubameyang'ı kadrosuna katmak isteyen ancak sonuca ulaşamayan Çorum FK, transferde bombayı patlatmaya kararlı.

TEKLİF YAPILDI

Çorum Futbol Kulübü'nün, son olarak Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay ile ilgilendiği ve sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek Depay'ın durumunu yakından ettiği belirtildi. ESPN'de yer alan habere göre; Çorum Futbol Kulübü, 32 yaşındaki hücum oyuncusuna teklif sunarken oyuncu bu teklife henüz cevap vermedi.

Memphis Depay

CORINTHIANS'TA MALİ KRİZİ

Finansal sorunlar yaşayan Corinthians'ın, Depay'dan maaş indirimi talep ettiği, 35 yaşındaki futbolcu indirimi kabul etse de kulübün kendisine olan borcunu ödemesini istediği belirtildi. Brezilya temsilcisi, borçlarını ödemezse Depay kulüpten ayrılacak.

MARSILYA VAZGEÇTİ

Memphis Depay, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da gündemine gelmiş ancak Fransız ekibi, maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Brezilya ekibi Corinthians'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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