ABD-İran savaşıyla sert düşen altında yön değişti. Dünkü kapanışa göre 100 liradan fazla yükselen altının gram fiyatı, son 2 haftanın zirvesine çıktı. Peki altındaki yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar...

ABD-İran savaşı piyasaları alt üst etti. Savaşla birlikte petrol fiyatları sert yükselirken, altın ise satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Savaş öncesi 7.811 lirayla rekor kıran gram altın, uzun bir süredir 6 bin liranın üzerinde, ons altın ise 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Ancak ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatları geri dönüş yaptı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre 50 dolar yükseldi. Güvenli liman talebinin artması ve uluslararası piyasalarda ons altının güç kazanması, yurt içinde gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın dünkü kapanışa göre 100 liradan fazla değer kazandı.

Altında beklenen hareketlilik başladı! Gram 2 haftanın zirvesinde

ALTINDA SON DURUM

Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 287 liraya ulaşarak son iki haftanın zirvesine çıktı. Saat 09.30 itibarıyla altının gram fiyatı 6.249 liradan, ons fiyatı ise 4.117 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasa uzmanları, gram altındaki hareketin büyük ölçüde ons altın ve döviz kurundaki gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Analistler, önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek ekonomik veriler ile merkez bankalarından yapılacak açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.