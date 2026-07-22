Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında artış olacak. Böylece son 16 günde akaryakıta gelen toplam zam tutarı 13 lira 24 kuruşa çıkacak.

ABD-İran savaşında tansiyonun yeniden yükselmesi petrol fiyatlarını da etkiledi. Ateşkesin sağlandığı dönemde 70 dolara kadar düşen brent petrolün varil fiyatı, 90 dolara kadar çıktı. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

Motorine 7 Temmuz'da 1 lira 31 kuruş, 10 Temmuz'da 3 lira 8 kuruş, 15 Temmuz'da benzine 1 lira 60 kuruş, 17 Temmuz'da da motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira, 21 Temmuz tarihinde ise motorine 1 lira 12 kuruş zam geldi.

Akaryakıta zam üstüne zam! Tabela son 16 günde 7. kez değişiyor

BENZİNE ZAM GELİYOR

Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 Temmuz itibarıyla benzine 1 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Böylece son 16 günde akaryakıttaki toplam fiyat artışı 13 lira 24 kuruş oldu.

22 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.71 74.27 31.19 İstanbul Anadolu 65.56 74.12 30.59 Ankara 66.68 75.39 31.29 İzmir 66.96 75.66 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.