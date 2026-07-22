ASKİ, 22 Temmuz Çarşamba günü Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı çalışma ve arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintisinden etkilenen mahalleler ile suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Temmuz 2026 tarihli arıza ve planlı çalışma programını paylaştı. Mamak, Çankaya, Çamlıdere, Pursaklar, Polatlı ve Yenimahalle'de farklı nedenlerle su kesintisi yaşanırken, çalışmaların tamamlanacağı saatler de belli oldu.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER 22 TEMMUZ 2026

ASKİ'nin güncel arıza ve bakım programına göre 22 Temmuz Çarşamba günü Mamak, Çankaya, Çamlıdere, Pursaklar, Polatlı ve Yenimahalle'deilçelerinde su kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin bir bölümü içme suyu hattı arızalarından kaynaklanırken, bazı bölgelerde ise altyapı ve şebeke bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı kesinti yapılıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ASKİ tarafından kesintilerin tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.

ASKİ Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! 22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ASKİ'nin yayımladığı bilgilere göre ilçelere göre su kesintilerinin sona ereceği saatler farklılık gösteriyor.

Mamak su kesintisi 22 Temmuz Çarşamba günü 09.00'da başlayacak. Kesintinin 22.00'de sona ermesi bekleniyor. 13 saatlik kesintiden etkilenecek yerler ise "Cengizhan Mahallesi üst kotları, Ege Mahallesi üst kotları, General Zeki Doğan Mahallesi üst kotları ve Mutlu Mahallesi üst kotları" olarak açıklandı.

Çamlıdere su kesintisi 21 Temmuz Salı günü 17.20'de başladı. Kesintinin 22 Temmuz Çarşamba günü 15.00'te sona ermesi bekleniyor. Etkilenen yerer "Dağkuzören Mahallesi" oldu.

ASKİ Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! 22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Pursaklar su kesintisi Sirkeli Yeşilova mahallesinde etkili olurken kesinti, 21 Temmuz Salı günü 22.00'de başladı. Suların 22 Temmuz Çarşamba günü 23.55'te gelmesi öngörülüyor.

Çankaya'da ise bugün saat 08.10'da başlayan su kesintisinin 13.00'te sona ermesi bekleniyor. Kesintiden etkilenen yerler ise "Kanuni Sultan Süleyman bulvarı ve civarı, Hilal caddesi ve civarı, 3648 sokak ve civarı" olarak açıklandı.

ASKİ Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! 22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Yenimahalle su kesintisi 22 Temmuz Çarşamba günü 08.25-14.00 arasında etkili olması bekleniyor. Etkilenen yerler: Turgut Özal Mahallesi ve 1467/1 cadde ve çivarı

Yapılan duyuruya göre Polatlı su kesintisi arıza başlangıç ve bitiş saatleri 09.00-17.00 olarak duyuruldu. Etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

ASKİ Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler! 22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

ASKİ, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde suyun abonelere daha erken verilebileceğini belirtiyor. Çalışmaların ardından şebekenin yeniden dolması nedeniyle özellikle yüksek kotlarda bulunan bölgelerde suyun ulaşması biraz daha zaman alabiliyor. Vatandaşların en güncel kesinti bilgilerini ASKİ'nin resmi arıza sorgulama ekranından takip etmeleri öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası