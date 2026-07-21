Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nde bireysel toplu iadelerin önü açıldı. Yüksek miktarda DOA logolu ambalaj biriktirenler, iadelerini Sayma ve Doğrulama Hatlarına yapabilecek. Bu kanalda ambalaj başına 50 kuruş teşvik verilirken, Depozito İade Makineleri'nde günlük 200 adede kadar ambalaj için 1 liralık teşvik uygulaması devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulama başladı. Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim ederek gerçekleştirebilecek.

TOPLU İADELERDE TEŞVİK 50 KURUŞ

Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 0,50 lira olarak uygulanacak.

DOAda toplu iade dönemi! İşte ambalaj başına verilecek teşvik

MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDECEK

DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle Depozito İade Makineleri’ne bireysel iade yapmaya devam edebilecek.

Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattına ilişkin güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek. Ulusal entegrasyon sürecinde artan iade hacmine cevap vermek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.

DOAda toplu iade dönemi! İşte ambalaj başına verilecek teşvik

"İADE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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