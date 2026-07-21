Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'de geldi. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin artacağı uyarısında bulunuyor. Erdem Hastanesi Çakmak İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, sıcak bitkinliği ile güneş çarpmasının birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "40 dereceyi aşan vücut ısısı ve bilinç değişikliği hayati riskin habercisidir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Toplumda sıkça birbirine karıştırılan sıcak bitkinliği ile güneş çarpmasının birbirinden farklı durumlar olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, güneş çarpmasının hayati risk taşıyan acil bir tablo olduğuna dikkat çekti.

AŞIRI SICAK OLDUĞU HALDE TERLEMİYORSANIZ DİKKAT...

Sıcak bitkinliğinin vücudun 'biraz yoruldum, dinlenmeye ihtiyacım var' deme şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Muazzez Caymaz bu tabloda kişinin yoğun terleme, halsizlik ve yorgunluk yaşasa da bilincinin açık olduğunu söyledi. Buna karşın güneş çarpmasının çok daha ağır bir tablo olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Caymaz, "Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, cildin sıcak ve kuru hale gelmesi, terlemenin durması, kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu veya bayılma gibi belirtiler vücudun soğutma sisteminin çöktüğünü gösterir. Bu noktada zaman kaybetmeden acil tıbbi yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muazzez Caymaz

İLK MÜDAHALE BUZLU SUDAN KAÇININ

Güneş çarpmasında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Caymaz, kişinin öncelikle güneşten uzaklaştırılarak serin ve gölge bir ortama alınması gerektiğini belirtti. Üzerindeki sıkı kıyafetlerin gevşetilmesini öneren Uzm. Dr. Caymaz, "En etkili yöntem, kişinin üzerine serin su püskürtmek ve vantilatör ya da yelpaze yardımıyla buharlaşmayı sağlamaktır. Ancak kişiyi buzlu suya sokmak en büyük hata olur. Ani soğuk, damarların büzülmesine neden olarak vücudun iç ısısını düşürmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca bilinci tam açık olmayan kişilere ağızdan su vermek de soluk borusuna kaçma riski nedeniyle tehlikelidir" diye konuştu.

DİYABETLİLER SUSADIĞINI FARK ETMEYEBİLİR

Tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının sıcak havalarda daha yüksek risk altında bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, sıcaklığın vücudun sıvı ve elektrolit dengesini kısa sürede bozabildiğini ifade etti. Bazı tansiyon ve kalp ilaçlarının susuzluğa verilen fizyolojik yanıtı değiştirebildiğini, diyabet hastalarında ise sıcaklığın kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebildiğini belirten Uzm. Dr. Caymaz, "Bu kişiler susama hissini geç algılayabilir veya terleme mekanizmalarında sorun yaşayabilir. Kendilerini iyi hissetseler de vücutları alarm vermeye başlamış olabilir. Bu nedenle özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunmamaları büyük önem taşır" dedi

'İYİLEŞTİM' DİYEREK HEMEN ESKİ RUTİNE DÖNMEYİN

Güneş çarpmasının etkilerinin olayın atlatılmasıyla sona ermediğini vurgulayan Uzm. Dr. Caymaz, vücudun ısı düzenleme mekanizmasının bu süreçte ciddi şekilde zorlandığını belirterek, "Güneş çarpması sonrasında vücut birkaç gün boyunca sıcaklığa karşı daha hassas hale gelir. Bir gün sonra kendinizi iyi hissetseniz bile yeniden uzun süre güneşte kalmanız aynı tablonun daha ağır yaşanmasına neden olabilir. En az iki-üç gün dinlenmek, serin ortamlarda bulunmak ve sıvı dengesini kademeli olarak yerine koymak gerekir" diye konuştu.

AŞIRI SICAKLARDA SADECE SU TÜKETİMİ YETMEZ

Yüksek sıcaklıklarda yalnızca su değil, sodyum ve potasyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, sağlıklı hidrasyonun yalnızca su tüketmekten ibaret olmadığını söyledi. Aşırı terleme sonrasında sadece su tüketmenin kandaki sodyum seviyesinin aşırı düşmesine neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Caymaz, “Yaz aylarında suyun yanında maden suyu veya ayran gibi elektrolit desteği sağlayan içecekler tercih edilebilir. Buna karşılık şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Güneş çarpmasının büyük ölçüde önlenebilir bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Muazzez Caymaz, yaz aylarında halsizlik, baş dönmesi, yoğun bitkinlik veya bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Güneş çarpmasının bir hastalık değil önlenebilecek bir kaza olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Caymaz, "Vücudunuz size durmanız gerektiğini söylüyorsa bunu ertelemeyin. Şikâyetleriniz hızla artıyorsa veya bilinç değişikliği gelişiyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası