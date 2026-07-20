Açık hava sinemasından tiyatroya, çocuk atölyelerinden Haliç turlarına kadar birçok kültür-sanat etkinliği bu hafta sonu İstanbulluları bekliyor.

Pluxee Sinema Günleri, 31 Ağustos’a kadar her pazar ve pazartesi Zorlu PSM Vestel Amfi’de sinemaseverleri açık havada ücretsiz film gösterimleriyle buluşturuyor. Sinema günlerinde bu akşam “Sentimental Value” filmi seyirci karşısına çıkıyor.

Arter, temmuz ayında çocukları sanatı keşfe davet eden atölyelerinde ağırlamaya devam edecek. 25 Temmuz’da ise “Hikâyedeki Boşluklar” atölyesi gerçekleştirecek.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 24 Temmuz akşamı Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu’nu aynı sahnede buluşturan “Devlerin Savaşı” oyununa ev sahipliği yapacak.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin yaz aylarına özel Kont Ostrorog teknesi ile düzenlediği Haliç turları, hafta sonları yapılıyor. Tur için ek bilet alınması gerekiyor.

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