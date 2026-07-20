2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıyan isimlerden Lamine Yamal, zaferin ardından sahada dua etti. Genç yıldızın o anları milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, Güney Amerika devi Arjantin’i devirerek dünyanın en büyüğü olurken, turnuvanın ve şampiyonluğun en çok konuşulan isimlerinden biri de 19 yaşındaki Lamine Yamal oldu.

Kupayı kaldırdı, ilk işi dua etmek oldu! Lamine Yamal'dan duygulandıran anlar

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE DUA ETTİ

Yıldız futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından sahada secdeye kapanarak dua etti. Yamal'ın zafer sonrası yaşadığı duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kupayı kaldırdı, ilk işi dua etmek oldu! Lamine Yamal'dan duygulandıran anlar

FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEKLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Lamine Yamal, yalnızca futboluyla değil, Filistin'e verdiği destekle de uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olmuştu. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan genç yıldız, bu görüntülerle özellikle Filistin'de büyük takdir toplamıştı.

Kupayı kaldırdı, ilk işi dua etmek oldu! Lamine Yamal'dan duygulandıran anlar

Yamal'ın bu tavrı Gazze'de de yankı uyandırmış, çok sayıda Filistinli sosyal medyada genç futbolcuya destek mesajları paylaşmış, enkazlar üzerine Yamal'ın resimleri çizilerek teşekkür mesajları verilmişti.

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