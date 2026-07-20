2026 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olarak tamamlayan Fransa'da Kylian Mbappe, 2022'nin ardından bir kez daha gol kralı oldu. Organizasyonu ikinci sırada bitiren Arjantin'de Lionel Messi ise turnuvada 8, toplamda 21 gol atarak Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda altın ayakkabının kazananı belli oldu.

ALTIN AYAKKABI MBAPPE'NİN

Fransa’nın İngiltere’ye 6-4 mağlup olduğu karşılaşmada duble yapan Kylian Mbappe, hem Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını ele geçirdi hem de turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

Üçüncülük maçında iki gol kaydeden Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 10’a, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını ise 22’ye yükselterek Lionel Messi’yi geride bıraktı ve turnuva tarihinin zirvesine yerleşti.

Kylian Mbeppe, 2022 Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Kylian Mbappe

56 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Mbappe, 2026 Dünya Kupası’nda ulaştığı 10 gol ve 3 asistlik performansla Gerd Müller’in 1970’te kırdığı 13 gollük (gol artı asist) rekorunu egale etti.

MESSI İKİNCİ SIRADA KALDI

Arjantin'i bir kez daha finale taşıma başarısı gösteren Lionel Messi ise turnuvada 8, toplamda 21 gol kaydederek Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Lionel Messi

2026 DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALLIĞI

10- Julian Quinones | 5 maç | 4 gol

9- Vinicius Junior | 5 maç | 4 gol

8- Ismaila Sarr | 4 maç | 4 gol

7- Oyarzabal | 8 maç | 5 gol

6- Ousmane Dembele | 8 maç | 6 gol

5- Harry Kane | 7 maç | 6 gol

4- Jude Bellingham | 8 maç | 7 gol

3- Erling Haaland | 5 maç | 7 gol

2- Lionel Messi | 8 maç | 8 gol

1- Kylian Mbappe | 8 maç | 10 gol

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